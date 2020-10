Малиновский пропустит матч с Мидтьюлландом из-за травмы

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский не сыграет в выездном матче 1-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлландом", который состоится в среду 21 октября.

Как сообщил главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини, Руслан не летит в Данию из-за микротравмы и рискует пропустить также и матч против "Сампдории" в рамках Серии А, который состоится на выходных.

Отметим, в последнем туре Серии А "Аталанта" была разгромлена "Наполи" (1:4). Малиновский вышел на замену на последние 28 минут поединка.

???? I 22 convocati per la prima trasferta europea! Torna in gruppo anche Matteo #Pessina! ????

✈️ Our first European travelling squad! Matteo Pessina back on the list!#FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/n8DuniXy8k