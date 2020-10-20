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Куртуа: Когда придет время Лунина играть, он будет делать это очень хорошо

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Подвинуть Тибо с поста №1 будет очень непросто

Куртуа: Когда придет время Лунина играть, он будет делать это очень хорошо
Новина українською

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями о перспективах в клубе украинца Андрея Лунина.

"Лунин - отличный голкипер, у него большое будущее, и на тренировках он очень хорошо справляется.

Когда придет его время играть, он будет делать это очень хорошо.

Мы работаем и помогаем друг другу на тренировках, чтобы быть готовыми", - приводит слова бельгийца официальный сайт "Реала".

Напомним, что Лунин в нынешнем сезоне находится в обойме "Реала", однако на поле пока что не выходил.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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