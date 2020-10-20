Куртуа: Когда придет время Лунина играть, он будет делать это очень хорошо
Подвинуть Тибо с поста №1 будет очень непросто
Основной голкипер "
"Лунин - отличный голкипер, у него большое будущее, и на тренировках он очень хорошо справляется.
Когда придет его время играть, он будет делать это очень хорошо.
Мы работаем и помогаем друг другу на тренировках, чтобы быть готовыми", - приводит слова бельгийца официальный сайт "Реала".
Напомним, что Лунин в нынешнем сезоне находится в обойме "Реала", однако на поле пока что не выходил.
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