Куртуа: Когда придет время Лунина играть, он будет делать это очень хорошо

Основной голкипер " Реала " Тибо Куртуа поделился мыслями о перспективах в клубе украинца Андрея Лунина.

"Лунин - отличный голкипер, у него большое будущее, и на тренировках он очень хорошо справляется.

Когда придет его время играть, он будет делать это очень хорошо.

Мы работаем и помогаем друг другу на тренировках, чтобы быть готовыми", - приводит слова бельгийца официальный сайт "Реала".

Напомним, что Лунин в нынешнем сезоне находится в обойме "Реала", однако на поле пока что не выходил.