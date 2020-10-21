Грустно говорить о последних 10 минутах. Ребров рассказал о поражении Ференцвароша от Барселоны

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал поражение команды от "Барселоны" в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов 1:5.

В начале матча, когда мы еще были свежими, имели больше возможностей. Мы сознательно начинали игру именно таким образом, пытались удивить соперника. Конечно, у соперника играют опытные защитники, которые через некоторое время увидели, как мы играем, приспособились к этому и оттолкнули нас назад.

Плюс в любом случае играть в футбол против "Барселоны" очень трудно, поскольку они прекрасно владеют мячом в атаке и способны на неожиданные решения.