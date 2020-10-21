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Грустно говорить о последних 10 минутах. Ребров рассказал о поражении Ференцвароша от Барселоны

Наши за границей
(3 голосов)

Дебютный поединок в групповом этапе

Грустно говорить о последних 10 минутах. Ребров рассказал о поражении Ференцвароша от Барселоны
Новина українською

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал поражение команды от "Барселоны" в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов 1:5.

В начале матча, когда мы еще были свежими, имели больше возможностей. Мы сознательно начинали игру именно таким образом, пытались удивить соперника. Конечно, у соперника играют опытные защитники, которые через некоторое время увидели, как мы играем, приспособились к этому и оттолкнули нас назад.

Плюс в любом случае играть в футбол против "Барселоны" очень трудно, поскольку они прекрасно владеют мячом в атаке и способны на неожиданные решения.

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Пока были силы, мы хорошо сужали зоны. Был период, когда мы играли особенно хорошо, но когда мы уставали, становилось все труднее успевать.

Я был особенно доволен первыми 20 минутами, а еще после гола с пенальти был короткий период преимущества. Более того, у нас были моменты. В будущем в игре можно опираться на эти периоды, ведь "Барселона" представляет чрезвычайно высокий уровень игры. Больно говорить о последних 10 минут, можно было бы избежать такой разницы в конечном счете, - цитирует тренера сайт Фради.

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В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Барселона Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
21.10.2020 в 11:44
Оторвешься на днище!!! У них после вылета опять начнут тренера менять!
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spinfloid (Kherson)
21.10.2020 в 11:12
Да нормально, Серега еще пошумите.
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armik (Киев)
21.10.2020 в 11:04
Ну немного поутихнут любители поговорить о тренерском гении Реброва, в оста́льном - пофиг.
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