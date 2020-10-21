Зинченко остался в запасе на матч ЛЧ с Порту
Украинец залечил повреждение
В рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко в заявке на матч, но в стартовые 11 не попал. Украинец начнет матч на лавке.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний украинец за "Сити" пока что не сыграл ни одного матча.
Here's your City line-up! ????— Manchester City (@ManCity) October 21, 2020
STARTING XI | Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, Bernardo, Sterling (C), Aguero
SUBS | Steffen, Carson, Stones, Zinchenko, Torres, Fernandinho, Foden, Nmecha, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer, Bernabe
???? #ManCity pic.twitter.com/NTgAYhlWF7
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 22:39
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