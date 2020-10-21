Зинченко остался в запасе на матч ЛЧ с Порту

В рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов " Манчестер Сити " примет "Порту". Начало - 22:00.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко в заявке на матч, но в стартовые 11 не попал. Украинец начнет матч на лавке.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний украинец за "Сити" пока что не сыграл ни одного матча.