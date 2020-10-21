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Зинченко остался в запасе на матч ЛЧ с Порту

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Украинец залечил повреждение

Зинченко остался в запасе на матч ЛЧ с Порту
Новина українською

В рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" примет "Порту". Начало - 22:00.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко в заявке на матч, но в стартовые 11 не попал. Украинец начнет матч на лавке.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний украинец за "Сити" пока что не сыграл ни одного матча.

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В статье: Манчестер Сити Порту Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2020 в 22:39
Думаю йому кінець як футболісту МС.
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