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Гасперини прокомментировал восстановление Руслана Малиновского

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Тренер "бергамасков" на связи

Гасперини прокомментировал восстановление Руслана Малиновского
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" (4:0). Цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

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"Мы всегда хорошо реагируем на неудачи – сегодня нам нужна была победа после поражения от "Наполи" (4:1). Было непросто, хоть мы и победили с большим счетом, другим командам здесь тоже будет трудно. Мы сегодня здорово действовали в обороне, хотя ошибок полностью и не избежали".

"Иличич восстанавливается, также надеемся, что скоро будет готов и Малиновский. В дальнейшем у нас будет богатый выбор игроков в атаке. У "Аталанты" непростой график, много футболистов уезжают в сборные. Ротация? Она обязательно будет".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Gazzetta

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