Гасперини прокомментировал восстановление Руслана Малиновского

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" (4:0). Цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

"Мы всегда хорошо реагируем на неудачи – сегодня нам нужна была победа после поражения от "Наполи" (4:1). Было непросто, хоть мы и победили с большим счетом, другим командам здесь тоже будет трудно. Мы сегодня здорово действовали в обороне, хотя ошибок полностью и не избежали".