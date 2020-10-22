Гасперини прокомментировал восстановление Руслана Малиновского
Тренер "бергамасков" на связи
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" (4:0). Цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.
"Мы всегда хорошо реагируем на неудачи – сегодня нам нужна была победа после поражения от "Наполи" (4:1). Было непросто, хоть мы и победили с большим счетом, другим командам здесь тоже будет трудно. Мы сегодня здорово действовали в обороне, хотя ошибок полностью и не избежали".
"Иличич восстанавливается, также надеемся, что скоро будет готов и Малиновский. В дальнейшем у нас будет богатый выбор игроков в атаке. У "Аталанты" непростой график, много футболистов уезжают в сборные. Ротация? Она обязательно будет".
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