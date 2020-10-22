Президент кипрского Пафоса прокомментировал назначение Дмитрия Михайленко

Инвестор и президент клуба "Пафос" с Кипра Роман Дубов рассказал о мотиве назначения главным тренером команды украинского коуча Дмитрия Михайленко.

Мы рады сотрудничеству с Дмитрием как новым главным тренером. Это, безусловно, очень важное соглашение для нас. Наша команда требует серьезного обновления и совершенствования во всех сферах - не только нового тренерского штаба, но и весь персонал должен еще больше работать, чтобы наша цель стала достижимой.

Мы много думали и много работали над тем, кем хотим стать. Определялись, как работать, чтобы двигаться вперед. Мы верим, что Дмитрий и его опытные партнеры могут помочь нам достичь успеха. Рады новому тренерскому штабу и уверены в их способности принести новые победы "Пафоса", - цитирует президента сайт клуба.