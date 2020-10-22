Президент кипрского Пафоса прокомментировал назначение Дмитрия Михайленко
Впереди первое испытание
Инвестор и президент клуба "Пафос" с Кипра Роман Дубов рассказал о мотиве назначения главным тренером команды украинского коуча Дмитрия Михайленко.
Мы рады сотрудничеству с Дмитрием как новым главным тренером. Это, безусловно, очень важное соглашение для нас. Наша команда требует серьезного обновления и совершенствования во всех сферах - не только нового тренерского штаба, но и весь персонал должен еще больше работать, чтобы наша цель стала достижимой.
Мы много думали и много работали над тем, кем хотим стать. Определялись, как работать, чтобы двигаться вперед. Мы верим, что Дмитрий и его опытные партнеры могут помочь нам достичь успеха. Рады новому тренерскому штабу и уверены в их способности принести новые победы "Пафоса", - цитирует президента сайт клуба.
После 7 поединков чемпионата Кипра "Пафос" идет на 8 месте с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения, разница забитых-пропущенных голов 7-8).
Следующий матч команда Михайленко проведет уже завтра, будет принимать "Кармиотиссу".
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