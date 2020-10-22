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  4. Bild: Немецкий футбольный союз может натурализовать 18-летнего украинца Шуранова
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Bild: Немецкий футбольный союз может натурализовать 18-летнего украинца Шуранова

Наши за границей
(1 голосов)

Парень зажигает в молодежке Нюрнберга

Bild: Немецкий футбольный союз может натурализовать 18-летнего украинца Шуранова
Новина українською

Немецкий футбольный союз (DFB) обратил внимание на 18-летнего украинского форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова.

По информации Bild, DFB задумался о натурализации игрока. Вопрос поднялся по запросу от тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.

Напомним, что Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, вызывался в команду U-21, но заигран за нее пока что не был.

На клубном уровне 18-летний воспитанник "Нюрнберга" сейчас выступает за молодежную команду этого клуба и в трех стартовых турах этого сезона юношеской лиги Süd/Südwest забил 7 голов.

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В статье: Украина Германия Нюрнберг Эрик Шуранов
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Комментарии (5)
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royalstas (Вінниця)
22.10.2020 в 21:02
Потрібно заграти як колись Зінченка.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 20:53
Ху із іт?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
22.10.2020 в 20:39
Наигрались????? Скоро и Цитаишвили уедет в Грузию играть!!!!
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0
-2
S.T. (Кировоград)
22.10.2020 в 20:55
Эм, а что нужно было сделать? заигрывать уже за основной состав сборной чтоб не увели или что?))
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0
0
hunter_kiev (Київ)
22.10.2020 в 20:56
Саме так
+1
0


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