Bild: Немецкий футбольный союз может натурализовать 18-летнего украинца Шуранова

Немецкий футбольный союз (DFB) обратил внимание на 18-летнего украинского форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова.

По информации Bild, DFB задумался о натурализации игрока. Вопрос поднялся по запросу от тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.

Напомним, что Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, вызывался в команду U-21 , но заигран за нее пока что не был.

На клубном уровне 18-летний воспитанник "Нюрнберга" сейчас выступает за молодежную команду этого клуба и в трех стартовых турах этого сезона юношеской лиги Süd/Südwest забил 7 голов.