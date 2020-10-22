Bild: Немецкий футбольный союз может натурализовать 18-летнего украинца Шуранова
Парень зажигает в молодежке Нюрнберга
Немецкий футбольный союз (DFB) обратил внимание на 18-летнего украинского форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова.
По информации Bild, DFB задумался о натурализации игрока. Вопрос поднялся по запросу от тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.
Напомним, что Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, вызывался в
На клубном уровне 18-летний воспитанник "Нюрнберга" сейчас выступает за молодежную команду этого клуба и в трех стартовых турах этого сезона юношеской лиги Süd/Südwest забил 7 голов.
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Комментарии (5)
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royalstas (Вінниця)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Artemanat (Кривой Рог)
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S.T. (Кировоград)
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hunter_kiev (Київ)
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