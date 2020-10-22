Левченко: Не понимаю, почему в Украине арбитры не дают интервью. В Голландии это нормальная практика

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов, бывший игрок национальной сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко сравнил открытость судейского корпуса в Украине и Голландии.

"Не понимаю, почему в Украине арбитры не дают интервью. В Нидерландах это нормальная практика. Арбитры приходят на программы и дискутируют с журналистами. Когда арбитр высказывает свою точку зрения, можешь с ним не соглашаться. Но в любом случае – он ее хотя бы высказывает.

Когда нет адекватной реакции, со стороны арбитра или судейского корпуса, не понимаешь, каким образом он принимает решения. Я не понимаю, почему у арбитра нельзя взять комментарий после матча? Как у футболистов. Это должно быть нормой. Сразу после матча.

В Голландии я слушаю объяснения рефери сразу после матча. Где он говорит: "Приняли такое решение потому что". И добавляет, что пересмотрят эпизод и если что-то будет не так, то извинится. В этом же нет ничего такого, все мы люди. Надеюсь, что будет больше прозрачности у нас. Откройте карты и играйте вчистую", - сказал Левченко.