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Левченко: Не понимаю, почему в Украине арбитры не дают интервью. В Голландии это нормальная практика

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский судейский корпус - закрытая организация

Левченко: Не понимаю, почему в Украине арбитры не дают интервью. В Голландии это нормальная практика
Новина українською

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов, бывший игрок национальной сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко сравнил открытость судейского корпуса в Украине и Голландии.

"Не понимаю, почему в Украине арбитры не дают интервью. В Нидерландах это нормальная практика. Арбитры приходят на программы и дискутируют с журналистами. Когда арбитр высказывает свою точку зрения, можешь с ним не соглашаться. Но в любом случае – он ее хотя бы высказывает.

Когда нет адекватной реакции, со стороны арбитра или судейского корпуса, не понимаешь, каким образом он принимает решения. Я не понимаю, почему у арбитра нельзя взять комментарий после матча? Как у футболистов. Это должно быть нормой. Сразу после матча.

В Голландии я слушаю объяснения рефери сразу после матча. Где он говорит: "Приняли такое решение потому что". И добавляет, что пересмотрят эпизод и если что-то будет не так, то извинится. В этом же нет ничего такого, все мы люди. Надеюсь, что будет больше прозрачности у нас. Откройте карты и играйте вчистую", - сказал Левченко.

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В статье: Евгений Левченко
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 21:35
А я якраз добре розумію. Злодюжкам нічого сказати.
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