Лунин: Вчера сезон для Реала не закончился

Украинский вратарь " Реала " Андрей Лунин отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов от "Шахтера" (2:3).

"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и настойчиво тренироваться.

На этих выходных у нас очередной сверхважный матч Ла Лиги. Вперед, команда", – написал Лунин в Инстаграме.

Напомним, что в субботу 24 октября "Реал" в рамках чемпионата Испании на выезде сыграет с "Барселоной".