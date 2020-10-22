Лунин: Вчера сезон для Реала не закончился
В субботу мадридцев ждет самый принципиальный соперник
Украинский вратарь "
"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и настойчиво тренироваться.
На этих выходных у нас очередной сверхважный матч Ла Лиги. Вперед, команда", – написал Лунин в Инстаграме.
Напомним, что в субботу 24 октября "Реал" в рамках чемпионата Испании на выезде сыграет с "Барселоной".
UNAS VECES SE GANA, SIEMPRE SE APRENDE ???? ???????? Ayer no fue el final de temporada. Hoy, tocaba levantarse y entrenar duro. Este fin de semana tenemos otro importantísimo partido de @LaLiga . Vamos equipo!!! ???????? ???????? Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися . На цих вихідних у нас черговий надважливий матч La Liga. Вперед Команда !!! ???????? ???????? Yesterday was not the end of the season. Today, it was time to get up and train hard. This weekend we have another transcendental La Liga match. Let's go Team!!! ???????? @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #HalaMadrid #training #football #goalkeeper #sport #follow #підготовка #підготовка #сезон #AL #AndreyLunin ???? @puzzlecomunicaciones
Популярное сейчас
- Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет
- Лестер - Заря. Анонс и прогноз на матч
- Эпопея вокруг поединка Ворсклы с Шахтером. УПЛ заняла позицию горняков
- День украинских легионеров. ВИДЕО как забивали Яремчук, Кравец, Зозуля, Филиппов и Макаренко
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО