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Лунин: Вчера сезон для Реала не закончился

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В субботу мадридцев ждет самый принципиальный соперник

Лунин: Вчера сезон для Реала не закончился
Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин отреагировал на поражение команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов от "Шахтера" (2:3).

"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и настойчиво тренироваться.

На этих выходных у нас очередной сверхважный матч Ла Лиги. Вперед, команда", – написал Лунин в Инстаграме.

Напомним, что в субботу 24 октября "Реал" в рамках чемпионата Испании на выезде сыграет с "Барселоной".

UNAS VECES SE GANA, SIEMPRE SE APRENDE ???? ???????? Ayer no fue el final de temporada. Hoy, tocaba levantarse y entrenar duro. Este fin de semana tenemos otro importantísimo partido de @LaLiga . Vamos equipo!!! ???????? ???????? Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися . На цих вихідних у нас черговий надважливий матч La Liga. Вперед Команда !!! ???????? ???????? Yesterday was not the end of the season. Today, it was time to get up and train hard. This weekend we have another transcendental La Liga match. Let's go Team!!! ???????? @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #HalaMadrid #training #football #goalkeeper #sport #follow #підготовка #підготовка #сезон #AL #AndreyLunin ???? @puzzlecomunicaciones

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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