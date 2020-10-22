Яремчук в старте Гента на матч ЛЕ со Слованом. Безус и Пластун - в запасе
Роман в обойме
Украинец Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "Гента" на матч 1-го тура
Два других украинца бельгийского клуба - Роман Безус и Игорь Пластун, начнут поединок в запасе.
Напомним, что начнется матч в 22:00.
Our 1️⃣1️⃣ for tonight! #libgnt #kaagent #UEL pic.twitter.com/LvfDcOoF3h— KAA Gent (@KAAGent) October 22, 2020
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