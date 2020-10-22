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Яремчук в старте Гента на матч ЛЕ со Слованом. Безус и Пластун - в запасе

Наши за границей
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Роман в обойме

Яремчук в старте Гента на матч ЛЕ со Слованом. Безус и Пластун - в запасе
Новина українською

Украинец Роман Яремчук выйдет в стартовом составе "Гента" на матч 1-го тура Лиги Европы с либерецким "Слованом".

Два других украинца бельгийского клуба - Роман Безус и Игорь Пластун, начнут поединок в запасе.

Напомним, что начнется матч в 22:00.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Слован (Либерец) Гент
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