Легионеры как команды. Итоги Еврокубковой недели украинцев за границей

Динамика выступлений украинских легионеров в первом туре группового турнира Еврокубков несколько напоминала динамику выступлений украинских команд. Одна громкая победа на фоне травм и коронавируса, неудачные результаты с нотками оптимизма. И недостаток самих матчей. Украинских команд всего три, а среди легионеров слишком многие сидели в запасе.

Лига Чемпионов

Разумеется, победы "Брюгге" над "Зенитом" в России и "Шахтёра" в гостях над "Реалом" - достижения с разных планет. Но и в бельгийском клубе позволили себе впасть в эйфорию. Говоря о "героической" победе. Вспоминали о том, что это вторая победа в истории клуба в первом туре Лиги Чемпионов. Об отсутствии заболевшего коронавирусом первого вратаря Миньоле. И о его сменщике Итэне Хорвате, не игравшем более года. И плакавшем после матча. Об отсутствии защитников Дели и Коссуну, из-за чего в центре обороны даже рассматривалась кандидатура Эдуарда Соболя. И о разнице в бюджетах.

Главный тренер Филипп Клемент даже назвал эту победу наибольшим достижением в своей карьере. Большим, чем два выигранных чемпионата Бельгии, чем 2:2 на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге Чемпионов год назад. "Историческое достижение, ведь бельгийские клубы редко выигрывают в этом турнире в гостях".

Честно говоря, такие празднования победы над всего лишь "Зенитом" непонятны. И всё же отмечу почти равенство по ударам по воротам и владению мячом. Преимущество по ударам в створ. Уверенную оборону, равную вязкую игру в первом тайме, острые атаки. Kicker назвал весь матч скучным, с множеством ошибок, хваля лишь оборону. И оборона "Брюгге" уж точно выглядела лучше. На 63-ей минуте по воротам "Зенита" пробивали трижды подряд, и лишь дважды Ярославу Ракицкому удалось отчаянно заблокировать на линии. А на 92-ой прошёл "кросс" мимо него прямо во вратарскую. Гости же пропустили с удара издали.

Соболь отыграл полный матч на левом фланге обороны. Стал вторым на поле по общему числу передач и касаний мяча. И первым по навесам/прострелам в штрафную - семь. Правда, ударом закончился лишь один, издали и неточно. Дважды пробивал по воротам издали - неточно и заблокировано. А мимо него прошёл лишь один опасный мяч - тогда хозяева были обязаны забивать. Очередное весьма солидное выступление.

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"Ференцварош" уже в сказке. Он уже вошёл в историю венгерского футбола, почти всегда страдавшего в последние 30 лет. Ребровомания на пике, и украинского тренера все болельщики команды, да и в стране, уже не забудут. Возвращение в групповой турнир через 25 лет за счёт "Селтика" и "Динамо" Загреб, у которых бюджеты почти в четыре раза больше, всего через 3-4 года после вылетов от "Железничара" и "Партизани" - уже эпохальное достижение. Всё остальное - бонус. И никакие разгромные поражения не сотрут историю и не уменьшат эйфорию.

Не сотрёт и не уменьшит и 1:5 в Барселоне. Сергей Ребров отмечал жуткую усталость в концовке, остался разочарован из-за двух пропущенных в численном большинстве. Но и он понимает, что добиться чего-то большего было крайне сложно. К тому же, до усталости Фради играли очень прилично, заслужив и от своих, и от испанских СМИ эпитет "смелые". Исполнительный директор Пал Орос отмечал нервные движения в ложе "Барселоны" ("мы не были ягнятами на заклании"), камера несколько раз выхватывала недовольное лицо Рональда Кумана. Слишком маленькие победы? Не для такого скромного клуба.

Поначалу гости и вовсе практически перекрыли соперника. Забили из минимального офсайда, попадали в каркас ворот. Как отметил El Mundo Deportivo, "не парковали автобус и дважды подёргали льва за усы". А после перерыва забили. При активном участии украинцев. Именно Александр Зубков (71 минута на поле) забросил на ход Нгуену, которого задержал Пике. Именно Игорь Харатин чётко реализовал пенальти. "Менее года тому я был в Барселоне как турист, посещал "Камп Ноу". Тогда я не мог поверить, что забью здесь. Я очень горжусь тем, что этот гол войдёт в историю. Хотя поменял бы его на ничью".

В матче второго тура против "Динамо" цели и реакция на любой результат уже будут совсем иными.

Лига Европы

Чемпион и вице-чемпион Бельгии начинали сезон одинаково плохо, несколькими поражениями. "Брюгге" сумел успокоиться, выдержать паузу - и уже вновь первый в лиге с победой в Лиге Чемпионов. А вот "Гент" сменил уже двух тренеров и застрял в водовороте. После победы над "Рапидом" в ЛЧ последовали два поражения от "Динамо", после 5:1 над "Беерсхотом" в лиге - 2:5 от гораздо более слабого "Серкля". Как результат, команда вновь в Чрезвычайной Ситуации, а боссы клуба вновь ведут беседы с игроками с требованиями проявить дух борьбы, реабилитироваться. Требованиями, на которые нет ответа.

Сами боссы клуба работают плохо. Они допустили административную ошибку. Зная, что Синан Болат дисквалифицирован на три матча, не заявили его на Еврокубки вовсе. А для отбытия дисквалификации нужно заявлять. Потому в Либереце вратарь начал отбывать дисквалификацию заново. Кроме того, обозреватель Sporza Эдди Снелдерс указывает на чёткую проблему. "Игроки не должны командовать. Они думают, что они у руля и могут делать всё, что хотят. Как результат - они делают меньше". Резонно, учитывая атаки Романа Яремчука на тему трансферов даже после закрытия трансферного окна.

Вообще-то, Яремчук делает не меньше, а больше. Он заработал два очка по схеме "гол+пас" и против "Беерсхота", и против "Серкля". В Либереце отлично вывел Букали на вратаря. Сам вышел на него. Пробивал в упор. Четырежды прорывался на дриблинге, трижды успешно. В Чехии вся команда старалась. Набрала 74 процента владения мячом. Игроки и главный тренер Вим Де Деккер не поняли, как она не забила и проиграла (0:1). Но вообще-то ответ логичен. От Букали спас вратарь, Яремчук выход один-на-один смазал, а удар в упор заблокировали. Оборона же в который раз просто подарила сопернику гол.

Такой подарок, и ещё один неиспользованный, немного снимают вес обвинений с Игоря Пластуна. Ведь в этом матче он появился на поле лишь на 88-ой минуте. Проблема не только в нём, а во всей обороне, будто "зарегистрировавшей патент на привозы" (Nieuwsblad). Тем не менее, о Пластуне после ужасного выступления против "Серкля" упоминали многие. Так что его будущее на поле туманно.

Роман Безус остался в запасе. Он также упустил свой шанс. В матчах против "Динамо" не получилось как следует заменить лидера центра поля Свена Кумса. Даже хуже. Потому ныне он не играет.

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В Квалификации ЛЕ на АЕК оказывалось слишком большое давление. Из-за неудач его самого и всего греческого футбола в Еврокубках от него просто требовали пробиться в групповой турнир. Говоря о матче против "Вольфсбурга" как матче года, а то и жизни. Это давление афинянам удалось преодолеть. Но после него ожидаемо последовало падение напряжения и ухудшение результатов. Два матча лиги подряд без побед, затем всего второй матч в каком-либо турнире за последние 11 месяцев с тремя пропущенными. В Лиге Европы, где в гостях не проигрывали почти девять лет и 10 матчей подряд.

Поражение в Браге не слишком удивляет. Поскольку речь о пятом выезде в Португалию подряд с таким результатом. Удивляет счёт, которому удивлялись все, в том числе и наставник "Браги". В перестрелке с 34-мя ударами по воротам по-настоящему серьёзных моментов гости создали даже больше. Но, как и против "Вольфсбурга", пропустили в раздевалку. А замены во втором тайме, в отличие от того матча, сработали против АЕКа. Марко Ливайя грубо ошибся дважды, даже был отправлен назад на скамью запасных, и события вокруг него главный тренер Массимо Каррера отказался комментировать.

Дмитрий Чигринский успел записать на свой счёт четыре перехвата и шесть выбитых мячей. Какие-либо грубые ошибки не замечены. Даже нанёс удар правой ногой в падении с убойной позиции при розыгрыше "стандарта" (слишком слабый для вратаря). Гол забивали не из-под него. А два других - уже после его ухода на 61-ой минуте. Евгения Шахова Gazzetta хвалила за старания и активность в отборе. Что же касается игры с мячом, то её Каррера критиковал в разрезе всей команды. Ни одна из четырёх попыток отбора Евгения не была успешной.

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Среди других украинцев за границей игровые минуты в первом туре группового турнира Еврокубков получил лишь Василий Кравец. Он отыграл 16 минут за "Лех" дома в матче Лиги Европы, выйдя на поле при счёте 2:3. За это время "Бенфика" забила ещё один гол. Травмированный Руслан Малиновский не попал в заявку "Аталанты" в победном матче ЛЧ против "Мидтьюлланда" (4:0). Александр Зинченко просидел на скамье запасных "Манчестер Сити" в том же турнире против "Порту". Лунин с такой же наблюдал за победой "Шахтёра". А Евгений Чеберко - за 0:3 ЛАСКа в гостях от "Тоттенхэма" в ЛЕ.