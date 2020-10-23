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Малиновский залечил повреждение и готов сыграть в матче с Сампдорией

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Украинец снова в обойме Гасперини

Малиновский залечил повреждение и готов сыграть в матче с Сампдорией
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский восстановился после повреждения и готов сыграть в матче 5-тура Серии А против "Сампдории", который состоится в субботу 24 октября.

Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер "бергамаски" Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, что из-за этого повреждения Малиновский пропустил матч Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" (4:0).

Также отметим, что после 4-х туров "Аталанта" идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сампдория (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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