Малиновский залечил повреждение и готов сыграть в матче с Сампдорией
Украинец снова в обойме Гасперини
Украинский полузащитник "
Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер "бергамаски" Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, что из-за этого повреждения Малиновский пропустил матч Лиги чемпионов с "Мидтьюлландом" (4:0).
Также отметим, что после 4-х туров "Аталанта" идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Источник:Football Italia
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