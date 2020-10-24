Михайленко выиграл свой первый матч у руля Пафоса, Кузык отметился голом

"Пафос" разгромил на своем поле "Кармиотиссу" в рамках 8-го тура чемпионата Кипра (3:0).

Этот поединок стал дебютным для бывшего тренера Днепра-1 Дмитрия Михайленко, который с недавних пор возглавляет команду.

Второй гол в игре забил украинский хавбек Орест Кузык, а голкипер Артур Рудько отстоял на ноль.

Напомним, Дмитрий Михайленко на закате игровой карьеры выступал на Кипре за "АПОП" (2007-09), вместе с которым выигрывал Кубок страны.