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Михайленко выиграл свой первый матч у руля Пафоса, Кузык отметился голом

Наши за границей
(2 голосов)

Украинский десант на Кипре

Михайленко выиграл свой первый матч у руля Пафоса, Кузык отметился голом
Новина українською

"Пафос" разгромил на своем поле "Кармиотиссу" в рамках 8-го тура чемпионата Кипра (3:0).

Этот поединок стал дебютным для бывшего тренера Днепра-1 Дмитрия Михайленко, который с недавних пор возглавляет команду.

Второй гол в игре забил украинский хавбек Орест Кузык, а голкипер Артур Рудько отстоял на ноль.

Напомним, Дмитрий Михайленко на закате игровой карьеры выступал на Кипре за "АПОП" (2007-09), вместе с которым выигрывал Кубок страны.

Чемпионат Кипра 2020/21, 8-й тур

"Пафос" – "Кармиотисса" – 3:0

Голы: Бериго, 26, Кузык, 33, Валакари, 52.

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В статье: Дмитрий Михайленко Орест Кузык Пафос
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Комментарии (1)
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Сеш (Дніпро)
24.10.2020 в 09:29
Молодца
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