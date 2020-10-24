Михайленко выиграл свой первый матч у руля Пафоса, Кузык отметился голом
Украинский десант на Кипре
"Пафос" разгромил на своем поле "Кармиотиссу" в рамках 8-го тура чемпионата Кипра (3:0).
Этот поединок стал дебютным для бывшего тренера Днепра-1 Дмитрия Михайленко, который с недавних пор возглавляет команду.
Второй гол в игре забил украинский хавбек Орест Кузык, а голкипер Артур Рудько отстоял на ноль.
Напомним, Дмитрий Михайленко на закате игровой карьеры выступал на Кипре за "АПОП" (2007-09), вместе с которым выигрывал Кубок страны.
Чемпионат Кипра 2020/21, 8-й тур
"Пафос" – "Кармиотисса" – 3:0
Голы: Бериго, 26, Кузык, 33, Валакари, 52.
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Сеш (Дніпро)
24.10.2020 в 09:29
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