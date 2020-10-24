  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Без украинцев в старте. Вест Хэм и Сити огласили стартовые составы
В тренде

Без украинцев в старте. Вест Хэм и Сити огласили стартовые составы

Наши за границей
(1 голосов)

Зинченко и Ярмоленко остались на лавке

Без украинцев в старте. Вест Хэм и Сити огласили стартовые составы
Новина українською

"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ.

"Вест Хэм": Фабьянски – Масуаку, Крессуэл, Огбонна, Бальбуэна, Цоуфал – Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн – Антонио

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Гарсия, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Стерлинг, Агуэро, Марез

Украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко остались на лавке запасных.

Игра стартует в 14:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...