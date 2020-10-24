Без украинцев в старте. Вест Хэм и Сити огласили стартовые составы
Зинченко и Ярмоленко остались на лавке
"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" объявили стартовые составы на матч 6-го тура АПЛ.
"Вест Хэм": Фабьянски – Масуаку, Крессуэл, Огбонна, Бальбуэна, Цоуфал – Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн – Антонио
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Гарсия, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Стерлинг, Агуэро, Марез
Украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко остались на лавке запасных.
Игра стартует в 14:30.
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