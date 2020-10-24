Малиновский остался в запасе на матч Серии А против Сампдории
Украинец вновь оказался вне основного состава
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался на лавке для запасных на матч 5-го тура Серии А против "Сампдории".
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины последнюю неделю тренировался по индивидуальной программе.
Esordio dal 1' per @11johanmojica e #Lammers! ⚡️ I nostri 11 ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 24, 2020
Here's our #StartingXI to face Sampdoria! ????#AtalantaSamp #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/sPOE0beKQk
В этом сезоне на счету Малиновского одна результативная передача в 4 матчах.
Матч "Аталанты" стартует в 16:00.
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