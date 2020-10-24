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Малиновский остался в запасе на матч Серии А против Сампдории

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Украинец вновь оказался вне основного состава

Малиновский остался в запасе на матч Серии А против Сампдории
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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался на лавке для запасных на матч 5-го тура Серии А против "Сампдории".

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины последнюю неделю тренировался по индивидуальной программе.

В этом сезоне на счету Малиновского одна результативная передача в 4 матчах.

Матч "Аталанты" стартует в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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