Малиновский остался в запасе на матч Серии А против Сампдории

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский остался на лавке для запасных на матч 5-го тура Серии А против "Сампдории".

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины последнюю неделю тренировался по индивидуальной программе.

В этом сезоне на счету Малиновского одна результативная передача в 4 матчах.

Матч "Аталанты" стартует в 16:00.