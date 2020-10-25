Дебютный ассист Филиппова помог Сент-Трюйдену одержать победу
Александр отдал голевую в матче против "Стандарда"
В рамках 10-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" дома обыграл "Стандард" со счетом 2:0.
Нападающий Александр Филиппов принял участие в первом голе хозяев. Украинец отдал результативную передачу на Дюкенса Назона на 37-й минуте встречи.
Этот ассист стал дебютным для 28-летнего Филиппова в составе бельгийской команды.
Украинский форвард провел за "Сент-Трюйден" 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Видео ассиста Филиппова
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Комментарии (2)
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ACB (Чернигов)
25.10.2020 в 21:33
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simargl (Чернигов)
25.10.2020 в 21:33
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