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Дебютный ассист Филиппова помог Сент-Трюйдену одержать победу

Наши за границей
(1 голосов)

Александр отдал голевую в матче против "Стандарда"

Дебютный ассист Филиппова помог Сент-Трюйдену одержать победу
Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" дома обыграл "Стандард" со счетом 2:0.

Нападающий Александр Филиппов принял участие в первом голе хозяев. Украинец отдал результативную передачу на Дюкенса Назона на 37-й минуте встречи.

Этот ассист стал дебютным для 28-летнего Филиппова в составе бельгийской команды.

Украинский форвард провел за "Сент-Трюйден" 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Видео ассиста Филиппова

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В статье: Чемпионат Бельгии Стандард (Бельгия) Сент-Трюйден
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Комментарии (2)
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ACB (Чернигов)
25.10.2020 в 21:33
А наш Саша молодец!!
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simargl (Чернигов)
25.10.2020 в 21:33
Посмотрел матч , весьма интересно. Лучше всех сегодняшних мучений в УПЛ. Фил молодец, отработал вполне прилично, хоть и понимания с партнёрами еще не достигнуто. Удачи.
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