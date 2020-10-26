Чеберко и Шахов приняли участие в победах своих команд в чемпионатах Греции и Австрии
Игроки сборной
В 6 туре чемпионата Греции АЕК полузащитника национальной сборной Украины Евгения Шахова на чужом стадионе победил "Янину" - 1:0.
Наш футболист сыграл в составе победителей всю встречу. Сейчас, имея в активе 10 пунктов, АЕК идет четвертым в турнирной таблице греческой Суперлиги.
В 5 туре австрийской Бундеслиги ЛАСК защитника национальной сборной Украины Евгения Чеберко на своем стадионе победил "Санкт-Пёльтен" - 4:0. Украинец вошел в игру на 67-й минуте.
Сейчас с 10 очками в активе ЛАСК занимает 3 строчку в турнирной таблице чемпионата Австрии.
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Источник:УАФ
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