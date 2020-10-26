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Уходить или остаться - Александр Зинченко на распутье. Подкаст Халат Милевского: выпуск №5

Наши за границей
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Новый выпуск об украинском футболе

Уходить или остаться - Александр Зинченко на распутье. Подкаст Халат Милевского: выпуск №5
UA-Футбол
Новина українською

Пятый юбилейный выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта продолжают обсуждать украинский футбол.

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Сегодня речь зашла об одном из самых звездных украинских игроков сегодняшнего дня - Александре Зинченко. Полузащитник был основным в "Ман Сити", но сейчас его карьера на спаде. В пятом выпуске:

  • Вспоминаем путь Зинченко во взрослом футболе и его переход в лучший клуб Англии
  • Пытаемся понять, за счет чего он пробился в основу и почему начал играть на неродной позиции
  • Что стало причиной спада Александра?
  • Главный вопрос - уйти или остаться в "Ман Сити"?
  • Список топ-клубов (составленый после разговора с авторами сайта UA-Футбол - Владом Петрушевским, Игорем Семйоном, Борисом Сорокиным, Романом Синчуком и Леоном Вургафтом), в которых Зинченко смог бы играть более регулярно

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Хосеп Гвардиола Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) "Уфа" Александр Зинченко РБ Лейпциг Подкаст Халат Милевского
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