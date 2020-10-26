Уходить или остаться - Александр Зинченко на распутье. Подкаст Халат Милевского: выпуск №5
Новый выпуск об украинском футболе
Пятый юбилейный выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта продолжают обсуждать украинский футбол.
Сегодня речь зашла об одном из самых звездных украинских игроков сегодняшнего дня - Александре Зинченко. Полузащитник был основным в "Ман Сити", но сейчас его карьера на спаде. В пятом выпуске:
- Вспоминаем путь Зинченко во взрослом футболе и его переход в лучший клуб Англии
- Пытаемся понять, за счет чего он пробился в основу и почему начал играть на неродной позиции
- Что стало причиной спада Александра?
- Главный вопрос - уйти или остаться в "Ман Сити"?
- Список топ-клубов (составленый после разговора с авторами сайта UA-Футбол - Владом Петрушевским, Игорем Семйоном, Борисом Сорокиным, Романом Синчуком и Леоном Вургафтом), в которых Зинченко смог бы играть более регулярно
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы
- Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Караваев пожаловался на Ярмоленко
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...