Уходить или остаться - Александр Зинченко на распутье. Подкаст Халат Милевского: выпуск №5

Пятый юбилейный выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта продолжают обсуждать украинский футбол.

Сегодня речь зашла об одном из самых звездных украинских игроков сегодняшнего дня - Александре Зинченко. Полузащитник был основным в "Ман Сити", но сейчас его карьера на спаде. В пятом выпуске:

Вспоминаем путь Зинченко во взрослом футболе и его переход в лучший клуб Англии

Пытаемся понять, за счет чего он пробился в основу и почему начал играть на неродной позиции

Что стало причиной спада Александра?

Главный вопрос - уйти или остаться в "Ман Сити"?

Список топ-клубов (составленый после разговора с авторами сайта UA-Футбол - Владом Петрушевским, Игорем Семйоном, Борисом Сорокиным, Романом Синчуком и Леоном Вургафтом), в которых Зинченко смог бы играть более регулярно

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