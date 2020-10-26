Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на COVID-19
В Андерлехте коронавирусом переболело уже полкоманды
Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на коронавирус.
Команда сдавала плановый тест на COVID-19 после пятничного матча с "Кортрейком" (3:1), и тест украинца дал позитивный результат. Также вирус обнаружен и у одного сотрудника медперсонала клуба.
На данный момент Богдан находится на карантине и, скорее всего, не сыграет в воскресном матче чемпионата с "Антверпеном".
Здесь следует упомянуть, что Богдан
Отметим, что ранее в "Андерлехте" уже переболели коронавирусом 10 игроков. Также напомним, что после перехода из "Зари" украинец смог закрепиться в основе команды и в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 9 матчей (все в стартовом составе), в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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