Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на COVID-19

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на коронавирус.

Команда сдавала плановый тест на COVID-19 после пятничного матча с "Кортрейком" (3:1), и тест украинца дал позитивный результат. Также вирус обнаружен и у одного сотрудника медперсонала клуба.

Читайте также Дебютный ассист Филиппова помог Сент-Трюйдену одержать победу

На данный момент Богдан находится на карантине и, скорее всего, не сыграет в воскресном матче чемпионата с "Антверпеном".

Здесь следует упомянуть, что Богдан получил вызов на ноябрьские матчи сборной Украины , участие в которых игрока теперь находится под вопросом. Кроме Михайличенко, сборная недосчитается и двух игроков "Динамо" - Виталия Миколенко и Георгия Бущана, который также сдали позитивные тесты на коронавирус.

Отметим, что ранее в "Андерлехте" уже переболели коронавирусом 10 игроков. Также напомним, что после перехода из "Зари" украинец смог закрепиться в основе команды и в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 9 матчей (все в стартовом составе), в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.