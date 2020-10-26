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Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на COVID-19

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В Андерлехте коронавирусом переболело уже полкоманды

Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на COVID-19
Новина українською

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко сдал позитивный тест на коронавирус.

Команда сдавала плановый тест на COVID-19 после пятничного матча с "Кортрейком" (3:1), и тест украинца дал позитивный результат. Также вирус обнаружен и у одного сотрудника медперсонала клуба.

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На данный момент Богдан находится на карантине и, скорее всего, не сыграет в воскресном матче чемпионата с "Антверпеном".

Здесь следует упомянуть, что Богдан получил вызов на ноябрьские матчи сборной Украины, участие в которых игрока теперь находится под вопросом. Кроме Михайличенко, сборная недосчитается и двух игроков "Динамо" - Виталия Миколенко и Георгия Бущана, который также сдали позитивные тесты на коронавирус.

Отметим, что ранее в "Андерлехте" уже переболели коронавирусом 10 игроков. Также напомним, что после перехода из "Зари" украинец смог закрепиться в основе команды и в нынешнем сезоне сыграл за "Андерлехт" 9 матчей (все в стартовом составе), в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко коронавирус
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Источник:
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Комментарии (1)
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Technical
26.10.2020 в 20:14
В мене останнім часом таке враження, що цей новий вірус (чи що це таке насправді) літає в повітрі, як пил, і скоро буде неможливо не заразитись ним.
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