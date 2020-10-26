Милевский хочет закончить карьеру в Украине
Хотя есть у Артема и предложения из Кипра
35-летний украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский ждет предложений от украинских клубов. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на агента игрока Александра Панкова.
"Милевский пока что не нашел контакта с руководством "Динамо" и не собирается продолжать контракт, который рассчитан до конца года.
У него есть предложения от клуба чемпионата Кипра, но это не "Пафос", а команда выше в таблице. Но Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас ищут возможность играть в Украине.
Сам Милевский пока что не хочет комментировать свое будущее, так как хочет доиграть сезон, но для него приоритет – Украина", - сказал Цыганык.
Популярное сейчас
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Без Миколенко и Бущана, но с Белуце и Клейтоном. Заявка Динамо на матч с Ференцварошем
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО