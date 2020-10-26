  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Милевский хочет закончить карьеру в Украине
В тренде

Милевский хочет закончить карьеру в Украине

Наши за границей
(1 голосов)

Хотя есть у Артема и предложения из Кипра

Милевский хочет закончить карьеру в Украине
Новина українською

35-летний украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский ждет предложений от украинских клубов. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на агента игрока Александра Панкова.

"Милевский пока что не нашел контакта с руководством "Динамо" и не собирается продолжать контракт, который рассчитан до конца года.

Читайте также"Украина, скоро буду" - Милевский намекает на свое возвращение

У него есть предложения от клуба чемпионата Кипра, но это не "Пафос", а команда выше в таблице. Но Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас ищут возможность играть в Украине.

Сам Милевский пока что не хочет комментировать свое будущее, так как хочет доиграть сезон, но для него приоритет – Украина", - сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Игорь Цыганык Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 01:04
...иди ка ты... в Днепр1, там душа и успокоится )
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
27.10.2020 в 00:28
Днеееепр!
Ответить
+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2020 в 00:25
Прикарпаття )))
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2020 в 00:07
В "Колос" (Коваливка) ...!!!! С кормильцем семьи в паре в нападение...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...