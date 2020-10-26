35-летний украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский ждет предложений от украинских клубов. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на агента игрока Александра Панкова.

"Милевский пока что не нашел контакта с руководством "Динамо" и не собирается продолжать контракт, который рассчитан до конца года.

У него есть предложения от клуба чемпионата Кипра, но это не "Пафос", а команда выше в таблице. Но Милевский хочет закончить карьеру в Украине, и сейчас ищут возможность играть в Украине.

Сам Милевский пока что не хочет комментировать свое будущее, так как хочет доиграть сезон, но для него приоритет – Украина", - сказал Цыганык.