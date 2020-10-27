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Габовда оформил дубль в матче чемпионата Беларуси

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Торпедо-БелАЗ разгромил Слуцк, украинец положил пару

Габовда оформил дубль в матче чемпионата Беларуси
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Украинский хавбек "Торпедо-БелАЗ" Юрий Габовда отметился дублем в матче 27-го тура чемпионата Беларуси против "Слуцка".

31-летний Габовда вышел в старте своей команды и забил на 35-й и 45-й минутах.

В итоге, матч закончился со счётом 4:1 в пользу "Торпедо".

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Отметим, что в нынешнем сезоне Габовда забил три гола и отдал один ассист в семи матчах белорусского чемпионата.

После 27 туров "Торпедо-БелАЗ" занимает пятое место в чемпионате и отстает от лидера (БАТЭ) на шесть очков.

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В статье: Юрий Габовда Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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