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Малиновский остался в запасе на матч ЛЧ с Аяксом

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Украинец залечил повреждение, но в основе пока не выходит

Малиновский остался в запасе на матч ЛЧ с Аяксом
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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский начнет на скамейке запасных матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Аякса".

Напомним, что матч "Аталанта" – "Аякс" начнется в 22:00.

Также отметим, что Руслан недавно восстановился после повреждения, из-за которого пропустил два матча своей команды.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл в 5 матчах за свою команду, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Аякс (Амстердам) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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