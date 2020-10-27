Малиновский остался в запасе на матч ЛЧ с Аяксом

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский начнет на скамейке запасных матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Аякса".

Напомним, что матч "Аталанта" – "Аякс" начнется в 22:00.

Также отметим, что Руслан недавно восстановился после повреждения, из-за которого пропустил два матча своей команды.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл в 5 матчах за свою команду, в которых отдал 1 ассист.