Лунин: Ничья с Боруссией по вкусу напоминает победу
Реал не самым удачным образом стартовал в нынешней ЛЧ
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин отреагировал на
"Ничья, которая по вкусу напоминает победу.
И, поскольку мы не останавливаемся, мы должны продолжать упорно работать", – написал Лунин в Твиттере.
Отметим, по ходу матча "Реал" проигрывал со счетом 0:2. Команда Зинедина Зидана забила на 87 минуте и в конце компенсированного времени.
#ChampionsLeague— Andrey Lunin (@AndreyLunin13) October 27, 2020
???????? Un empate que nos sabe a victoria. Y, como esto no para, a seguir trabajando. #HalaMadrid !!
???????? Нічия, яка на смак нагадує перемогу. І, оскільки ми не зупиняємося, ми повинні продовжувати наполегливо працювати.#RMUCL #BMGRMA #UCL #футбол #Лігачемпіонів pic.twitter.com/v6whBOjOqA
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