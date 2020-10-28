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Лунин: Ничья с Боруссией по вкусу напоминает победу

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(1 голосов)

Реал не самым удачным образом стартовал в нынешней ЛЧ

Лунин: Ничья с Боруссией по вкусу напоминает победу
Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин отреагировал на ничью команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией" (2:2).

"Ничья, которая по вкусу напоминает победу.

И, поскольку мы не останавливаемся, мы должны продолжать упорно работать", – написал Лунин в Твиттере.

Отметим, по ходу матча "Реал" проигрывал со счетом 0:2. Команда Зинедина Зидана забила на 87 минуте и в конце компенсированного времени.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.10.2020 в 16:39
Ми, це хто, Ніколай Вторий?)
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