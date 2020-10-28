Лунин: Ничья с Боруссией по вкусу напоминает победу

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин отреагировал на ничью команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией" (2:2).

"Ничья, которая по вкусу напоминает победу.

И, поскольку мы не останавливаемся, мы должны продолжать упорно работать", – написал Лунин в Твиттере.

Отметим, по ходу матча "Реал" проигрывал со счетом 0:2. Команда Зинедина Зидана забила на 87 минуте и в конце компенсированного времени.