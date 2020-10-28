Отец украинца Шуранова подтвердил интерес к сыну со стороны Немецкого футбольного союза
Но решение парень еще не принял
Отец форварда "Нюрнберга" и сборной Украины U-21 Эрика Шуранова Игорь Шуранов прокомментировал информацию о
"Интерес действительно присутствует. Эрик оформил покер в матче Бундеслиги U-19 в ворота "Фрайбурга". Сразу после этой игры к нам подошел тренер сборной Германии (U-19) Кристиан Вернс. Он выразил восторг игрой Эрика и предложил ему выступать за бундестим.
Мы мечтали об этом. Лично я знал, что рано или поздно на сына обратят внимание в НФС. Он демонстрирует результативную игру: в прошлом сезоне забил 34 мяча, в этом уже записал на свой счет семь голов в трех матчах.
Пока что Эрик не принял окончательного решения. Я, как отец, поддержу любое его решение. Не хочу давить. Но, наверное, правильнее сейчас будет принять предложение Вернса, учитывая нынешние обстоятельства с пандемией коронавируса в мире.
Летать сейчас сложно, матчи юношеских и молодежных сборных в этом году уже не будут сыграны", – сказал Игорь Шуранов.
Напомним, что Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, вызывался в команду U-21, но заигран за нее пока что не был.
На клубном уровне 18-летний воспитанник "Нюрнберга" сейчас выступает за молодежную команду этого клуба, воспитанником которого и является.
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