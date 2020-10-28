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Отец украинца Шуранова подтвердил интерес к сыну со стороны Немецкого футбольного союза

Наши за границей
(1 голосов)

Но решение парень еще не принял

Отец украинца Шуранова подтвердил интерес к сыну со стороны Немецкого футбольного союза
Новина українською

Отец форварда "Нюрнберга" и сборной Украины U-21 Эрика Шуранова Игорь Шуранов прокомментировал информацию о возможной натурализации игрока Немецким футбольным союзом.

"Интерес действительно присутствует. Эрик оформил покер в матче Бундеслиги U-19 в ворота "Фрайбурга". Сразу после этой игры к нам подошел тренер сборной Германии (U-19) Кристиан Вернс. Он выразил восторг игрой Эрика и предложил ему выступать за бундестим.

Мы мечтали об этом. Лично я знал, что рано или поздно на сына обратят внимание в НФС. Он демонстрирует результативную игру: в прошлом сезоне забил 34 мяча, в этом уже записал на свой счет семь голов в трех матчах.

Пока что Эрик не принял окончательного решения. Я, как отец, поддержу любое его решение. Не хочу давить. Но, наверное, правильнее сейчас будет принять предложение Вернса, учитывая нынешние обстоятельства с пандемией коронавируса в мире.

Летать сейчас сложно, матчи юношеских и молодежных сборных в этом году уже не будут сыграны", – сказал Игорь Шуранов.

Напомним, что Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, вызывался в команду U-21, но заигран за нее пока что не был.

На клубном уровне 18-летний воспитанник "Нюрнберга" сейчас выступает за молодежную команду этого клуба, воспитанником которого и является.

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В статье: Украина U-21 Нюрнберг Эрик Шуранов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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тутти-10 (Сумська область)
28.10.2020 в 19:26
А чому б Андрію Михайловичу не викликати Еріка на листопадовий збір? Випустити проти поляків на 5-10 хвилин і нехай гансіки заспокояться. Так уже колись свинособак за парєбріком заспокоїв Фоменко, коли Зінченка випустив з іспанцями. Якщо хлопець забивний, то нам точно знадобиться. Не така вже велика кількість у нас нападаючих з досвідом гри у Європі. А пацан буде вже там, якщо навіть Баєрн на нього увагу звернув.
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PiterCantrope (Франківськ)
28.10.2020 в 19:44
Ви в житті теж такі наївні?
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СУ-57 лучшиий (Севастополь)
28.10.2020 в 19:45
колись свинособак - а свинособаки - это кто? ну свиньи то понятно - речь про хохло**лядей, а собаки? или это смесь хохлов с собаками? а насчет сборной- сбродная усраины ему и на не на
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hromik1973 (тернополь)
28.10.2020 в 19:25
Терміново викликати на лігу націй і заграти, як Зінченка.
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