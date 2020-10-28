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Езерский: Шуранов хочет выступать за сборную Украины. Ротань на него рассчитывает

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УАФ поборется за перспективного парня

Езерский: Шуранов хочет выступать за сборную Украины. Ротань на него рассчитывает
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский прокомментировал ситуацию с возможной натурализацией Немецким футбольным союзом форварда Украины U-21 Эрика Шуранова.

"Я знаю Эрика уже 3,5 года – с нашего первого сбора команды U-17. Он очень одаренный игрок. Я постоянно на контакте с Эриком и его отцом. Я верю, что он дорастет до уровня национальной сборной. Он уже выступает за молодежную команду "Нюрнберга" и даже принял участие в товарищеском матче первой команды.

Сам футболист хочет выступать за сборную Украины. Мы знаем, что к нему есть интерес со стороны Немецкого футбольного союза, но только сам футболист принимает решение, за какую сборную ему играть.

Пока что напрямую с Шевченко я не говорил, но задача всех тренеров юношеских и молодежных сборных – подготовить игрока для национальной команды. То, что я в коммуникации с Русланом Ротанем относительно Эрика, и что Руслан Петрович рассчитывает на футболиста – факт", – сказал Езерский.

Напомним, что Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, вызывался в команду U-21, но заигран за нее пока что не был.

На клубном уровне 18-летний воспитанник "Нюрнберга" сейчас выступает за молодежную команду этого клуба, воспитанником которого и является.

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В статье: Украина U-21 Владимир Езерский Нюрнберг Эрик Шуранов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
28.10.2020 в 20:33
Думаю, что немчура постарается его переманить.
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