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Зинченко: Наконец-то получил футболку от Ярмоленко

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(1 голосов)

Зина впервые сыграл против Ярмолы

Зинченко: Наконец-то получил футболку от Ярмоленко
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о матче АПЛ против "Вест Хэма" (1:1), в котором он сыграл против вингера "молотобойцев" Андрея Ярмоленко.

- Вы с Ярмолой впервые встретились в АПЛ на одном фланге. Как он?

– Да ничего, нормально все. Пообщались после матча немного. Думаю, он был больше доволен, потому что одно очко для "Вест Хэма" было более важным, чем для нас. Скорее, мы потеряли, чем они приобрели.

Каждый третий день матч, плотный график, много травм. Все команды в разной форме. Уже никто не будет набирать по 100 очков, как у нас было. В этом сезоне даже 90 не наберут, потому что потерь очень много. В таких матчах ты можешь потерять очки просто так, хотя ты явный фаворит.

- Как с Ярмолой на фланге игралось?

– Говорит, что выходил центральным нападающим, а получилось, что вышел правым защитником. Наконец-то получил футболку от Ярмоленко.

- Пополнение коллекции, будет теперь висеть вместе с Рамосом и Роналду.

– Главное – не рядом со Степаненко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.10.2020 в 22:41
""– Главное – не рядом со Степаненко."" - наверное Ярмола предупредил
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