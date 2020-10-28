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Соболь выйдет в старте Брюгге на матч ЛЧ против Лацио

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(1 голосов)

Встретятся два лидера группы

Соболь выйдет в старте Брюгге на матч ЛЧ против Лацио
Новина українською

Украинский защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Лацио".

Поединок начнется в 22:00.

Отметим, что в первом туре "Брюгге" на выезде одолел "Зенит" (2:1), а "Лацио" дома обыграл дотрмундскую "Боруссию" (2:1).

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Лацио (Рим)
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
28.10.2020 в 21:17
Соболь как и песец славятся своим мехом...
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