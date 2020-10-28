Соболь выйдет в старте Брюгге на матч ЛЧ против Лацио
Встретятся два лидера группы
Украинский защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Лацио".
Поединок начнется в 22:00.
Отметим, что в первом туре
????????????⚫ #CluLaz #UCL pic.twitter.com/ChExD0Fdxb— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 28, 2020
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
28.10.2020 в 21:17
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