Весь спектр эмоций. Итоги Еврокубковой недели украинских легионеров

Второй тур группового турнира Еврокубков для украинцев за рубежом был значительно более насыщенным, чем первый. Причем ощущался весь спектр эмоций. В Лиге Чемпионов разочаровывались или оставались незаметными, несмотря на удачную игру. В Лиге Европы неплохая игра не приносила результат, а позорная игра не удивляла. Были и банальные разгромные победы и поражения. В целом же уже настолько массовое участие украинских легионеров в матчах радует.

Лига Чемпионов

Главный козырь "Ференцвароша" в последних двух Еврокампаниях - умение держать удар. Он уже рассыпался. Но всякий раз успешно собирался, забывал о провале, отвечал ударом на удар. После 0:4 от "Динамо" Загреб он пробился в групповой турнир Лиги Европы, после 0:3 от "Лудогорца" тут же победил в Москве ЦСКА. После трёх пропущенных в Мольде за 28 минут второго тайма нашёл гол в концовке и вышел на 3:3. Всё это во многом благодаря Сергею Реброву. Тренер никогда не теряет голову, не знает ни эйфории, ни депрессии, умеет думать, найти нужные слова и коррективы. Нашёл и в среду.

Фради обычно открывают счёт первыми, и часто в дебюте матчей. В 14-ти Еврокубковых матчах с Ребровым до "Динамо" они проиграли первый тайм лишь дважды. Также лишь дважды - с разницей в два мяча во всех 20-ти с ним. Причём в Барселоне в целом отыграли довольно прилично. Первый тайм в среду был худшим или одним из двух худших в Еврокубках с этим тренером. Начало второго также не слишком обнадёживало. Тем не менее, им удалось вернуться. Более того - стать единственной командой во втором туре Лиги Чемпионов, оставившей своего соперника на нуле ударов по воротам в каком либо тайме.

Важность корректив Реброва очевидна. Сам он отмечает, что команда начала действовать агрессивнее, прессинговать выше. Чего в первом тайме не было вообще. Шесть из восьми потерь мяча на своей половине поля и в центральном круге в дуэлях "Динамо" допустило во втором тайме. "Ференцварош" сменил длинные забросы на комбинации, больше работал не через фланги, а через центр. Фланговые игроки Нгуен и Зубков начали чаще появляться в центре. Оттуда первый и забил. Ну и, разумеется, замены. Второй гол сделали Лайдуни, Мак и Боли. Никто из них не начинал матч на поле.

Игорь Харатин привёз пенальти, сыграв выставленной рукой, ещё до этого Александр Караваев пробросил ему мяч между ногами, выйдя на отличную ударную позицию.

Статистические сайты не нашли ни одной дуэли, в которой этот последний опорник принял участие. С выходом на поле Лайдуни на 65-ой минуте опорная зона не только сохранила жёсткость, но и стала более подвижной и техничной. Как бы Реброву не пришло в голову идти дальше с Аиссой и Сомалией, что более отвечает требованиям современного футбола.

С Зубковым сложнее. Он также не впечатлил. Часто выглядел не связанным с командой. Стал первым на поле по потерям мяча. В опросе болельщиков на Nemzeti Sport был худшим по оценкам. С другой стороны, он-то хотя бы был активен. И вообще-то эффективен. На его счету ассист Нгуену, он чуть не принёс Фради победу своим ударом на последних секундах. Он проиграл большинство единоборств, но хотя бы ввязывался в них (11). У Александра плохо получались индивидуальные проходы, но он хотя бы активно пытался пройти. Так что не могу сказать, что он не помог команде.

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В "Брюгге" также уже отпраздновали своё. Победу над "Зенитом" праздновали настолько бурно, что затем проиграли в лиге впервые за два месяца, да ещё и новичку. А вот ничью с представителем Италии назвали разочарованием. Поняли, что упустили шанс впервые в истории бельгийского футбола начать групповой турнир ЛЧ двумя победами, победить команду, из-за коронавируса приехавшую лишь с 13-ю "взрослыми" игроками. В том числе без двух лидеров - Чиро Иммобиле и Луиса Альберто. Не случайно после матча сайт Corriere Dello Sport дал заголовок "Золотое очко". Бельгийцы не добили соперника. 1:1.

Как раз игру восприняли положительно. Особенно - второй тайм, когда чемпион Бельгии давил. Главный тренер Филипп Клемент говорил о "90-та процентах гордости и десяти - разочарования". "Лацио" даже изменил схему, хотя никогда не делает этого". Эксперты также хвалили. Отмечая усиление прессинга после перерыва. Тогда соперник с трудом держался. Следует отметить и 60 процентов владения мячом в целом. Выступление получилось сильным, на приличном европейском уровне. Пусть и не без вопросов, не без проблем в первом тайме. Пусть и не без слов Клемента об отсутствии хладнокровия.

Эдуард Соболь также отыграл прилично, хотя и не без вопросов. На позиции левого латераля в схеме 3-5-2 он часто выдвигался вперёд. По передачам в передней трети (27) был третьим на поле. Выиграл более половины дуэлей (7 из 12-ти). Отдал пять "кроссов" в штрафную. Вышел на ударную позицию на углу вратарской и замыкал "кросс". С другой стороны, тогда он не попал по пустым воротам.

В ещё одном перспективном эпизоде не достал мяч. С его передач ничего особо опасного не было. А ещё в первом тайме Марушич отдал голевой пас Корреа мимо украинца. Тем не менее, этот матч ему в актив.

Четыре очка в двух матчах - неожиданный и очень неплохой улов перед спаркой с дортмундской "Боруссией".

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Восстание из мёртвых. Именно такие ощущения от первого появления Александра Зинченко в стартовом составе "Манчестер Сити" за 3.5 месяца. Предыдущий сезон не сложился, травмы и отвлекающие факторы портили ситуацию и в начале нынешнего. Пришёл новый игрок, способный сыграть на левом фланге обороны, Менди стабильно играл, Жоау Канселу был у него на подмене. И вдруг Менди в который раз травмировался, травмирован и Аке, а Канселу нужен отдых. Да и в целом фланги команды критиковали за заторможенность. Что сказывалось на результатах в лиге. Так и сложился пазл возвращения украинца.

И для него, и для команды кубковые турниры не раз становились отдушиной при проблемах в лиге. Так получилось и на этот раз. "Сити" легко разгромил "Олимпик" в Марселе (3:0), несмотря на отсутствие двух ведущих форвардов - Агуэро и Габриэля Жезуса. Позволил сопернику лишь два удара по воротам, что вызвало комментарий Sports Illustrated "вратарь Эдерсон был единственным зрителем на стадионе". Пусть и сам нанёс неприлично мало для себя - восемь. Хосеп Гвардиола остался очень доволен, говоря об отличной обороне, полном констроле, терпении и агрессии без мяча. Мощное выступление.

Зинченко получил наименьшее внимание прессы среди победителей. Почти всегда - самые низкие оценки. Отмечали его осторожность в атаке, ослабление во втором тайме. Он был первым в команде по потерям мяча - 16. Но ведь ходил в ту атаку, участвовал в высоком прессинге. По пасам в передней части поля был лучшим - 31. За всего 68 минут на поле стал лучшим по касаниям мяча - 112! Сделать счёт 2:0 с удара из района линии штрафной ему помешала стойка. Его противник на фланге арендованный у "Баварии" Кюйзанс не смог сделать ничего. А "низкие" оценки были "шестёрками" и "семёрками".

Солидное выступление. Возможно, по-настоящему начинающее сезон Александра. А у его команды уже шесть очков в двух матчах Лиги Чемпионов.

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Руслан Малиновский отыграл 12 минут в матче "Аталанты" против "Аякса". Ко времени выхода украинца на поле его команда уже успела сделать то же, что и "Ференцварош" - отыграться дома с 0:2. Руслан пытался вырвать победу двумя ударами издали. Получилось немного неточно и несложно для вратаря. Также получил жёлтую карточку за срыв опасной контратаки.

У "Аталанты" четыре очка, у "Аякса" - одно.

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Андрей Лунин наблюдал за матчем мадридского "Реала" в Менхенгладбахе (2:2) с привычного места - скамьи запасных. У его команды лишь два очка после двух матчей.

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Дортмундская "Боруссия" переиграла дома "Зенит" со счётом 2:0. На первой добавленной минуте Ярослав Ракицкий прозевал Эрлинга Холанда за своей спиной, норвежец получил скидку головой, промчал к воротам и забил. У "Зенита" два поражения в двух матчах.

Лига Европы

В "Генте" нет новостей. Игоря Пластуна, которого в Бельгии не пинал только ленивый, уже убрали в запас. Уже перешли на игру с тремя центральными защитниками. Уже вернулся лидер команды Свен Кумс. Но результат - тот же. Седьмое поражение в восьми последних матчах. Четыре пропущенных мяча совершенно не удивили. Как и разгром от "Хоффенхайма" (1:4), громившего "Баварию" в сентябре с точно таким же счётом. Как и даже такая убийственная статистика как 33 удара по воротам Руфа, из них 15 - в створ. Не удивил и нереализованный пенальти Романа Яремчука. И это уже не впервые.

Украинцы начали матч очень неплохо. Первый тайм главный тренер Вим Де Деккер и вовсе посчитал равным. На 13-ой минуте Роман Безус отдал пас вразрез в штрафную, Букари прострелил на Яремчука, а того сбили. Однако пенальти был исполнен слишком близко к центру. Немцы же свой пенальти реализовали. Романы ещё коснулись мяча в штрафной соперника по два раза, но неэффективно. Отдали лишь 29 передач на двоих. Безус неудачно пробил издали и был заменён на 56-ой минуте. А уход Яремчука на 69-ой Sporza встретил словами "его агония закончилась". Когда закончится агония команды?

И ещё одна зарисовка из жизни разваливающегося клуба. К очередному матчу лиги в воскресенье ультрас "Гента" подготовили баннер с благодарностью за работу наставнику соперника Йессу Торупу. Тому самому, который был уволен из "Гента" после двух туров нового сезона, что вызвало возмущение болельщиков. Этот баннер руководство клуба вывешивать на трибунах запретило. Считая, что он демотивирует команду.

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И после первого тура возникли подозрения в том, что в группе G ясны два лидера и два аутсайдера. "Заря" и АЕК уже отстают от "Лестера" и "Браги" на шесть очков. Греки отказались от схемы 3-5-2 в пользу гораздо более атакующей 4-2-3-1, во многом благодаря этому в итоге даже переиграли англичан по владению мячом. Создали четыре отличных шанса забить. Тем не менее, проиграли первый тайм со счётом 0:2 из-за пенальти и углового, а во втором забили лишь один. Массимо Каррере пришлось говорить о страхе до перерыва и слабой реализации в целом. Хотя во втором тайме "мы играли в футбол".

Каррера был зол на работу команды при стандартных положениях у её ворот, на потери своих игроков. Он больше имел в виду Бакакиса. Евгений Шахов своего игрока держал. Проблема в том, что голевой пас прошёл в сантиметрах от него. Украинец не успел сориентироваться. А к штрафной соперника Шахов с мячом и не приближался. И касался мяча в целом довольно редко по сравнению с лидерами - 48 раз.

Вновь небезнадёжное выступление, но вновь ничего из ряда вон выходящего. И вновь поражение.

Дмитрий Чигринский не попал в заявку на матч из-за травмы.

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В группе D та же ситуация. Все очки у "Бенфики" и "Рейнджерс". "Лех" в Шотландии как раз играл поосторожнее. Фактически с двумя левыми защитниками. Вроде бы решение оправдалось. По владению мячом и ударам по воротам поляки почти не уступили, их вратарь почти не работал. Наставник хозяев Стивен Джеррард явно нервничал. Тем не менее, гости проиграли. Морелос прокрался за спинами двух защитников, среди них и левого - Василия Кравца - и замкнул навес. Жаль, ведь украинец в целом плодотворно отработал в обороне - три отбора, два перехвата, пять выбитых мячей. И в атаке отдал пять "кроссов".

По касаниям мяча и передачам Кравец был лучшим на поле. С одной из них Исхак головой не попал с отличной позиции.

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ЛАСК - "Лудогорец" 4:3. Евгений Чеберко остался в запасе австрийцев. Его команда на третьем месте в группе с тремя очками.