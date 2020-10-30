  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
В тренде

Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма

Наши за границей
(2 голосов)

Пока тренер не собирается менять пенальтиста

Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
Новина українською

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер прокомментировал нереализованный пенальти Романа Яремчука в матче 2-го тура ЛЕ против "Хоффенхайма" (1:4).

"У нас есть список пенальтистов, Яремчук все еще в нем. По этому поводу есть договоренность. Это разочарование для него и команды, что он промахнулся. В случае гола матч мог бы сложиться по-другому.

Собираемся ли мы скорректировать этот список – возможно. Но я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы должны обсудить это внутри команды", – сказал де Деккер.

Напомним, что Яремчук реализовал в этом сезоне 2 из 4 пенальти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Вим де Деккер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
belgiumsoccer

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
30.10.2020 в 15:50
Дерево
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...