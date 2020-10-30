Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
Пока тренер не собирается менять пенальтиста
Главный тренер "Гента" Вим де Деккер прокомментировал нереализованный пенальти Романа Яремчука в матче 2-го тура ЛЕ против "Хоффенхайма" (1:4).
"У нас есть список пенальтистов, Яремчук все еще в нем. По этому поводу есть договоренность. Это разочарование для него и команды, что он промахнулся. В случае гола матч мог бы сложиться по-другому.
Собираемся ли мы скорректировать этот список – возможно. Но я не хочу сейчас много об этом говорить. Мы должны обсудить это внутри команды", – сказал де Деккер.
Напомним, что Яремчук реализовал в этом сезоне 2 из 4 пенальти.
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Источник:belgiumsoccer
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.10.2020 в 15:50
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