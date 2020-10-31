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Зинченко остался в запасе на игру с Шеффилдом

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Александр вновь остался на лавке

Зинченко остался в запасе на игру с Шеффилдом
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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко остался в запасе на матч 7-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер – Родриго, Де Брюйне, Силва – Торрес, Стерлинг, Марез

Запас: Карсон, Стоунз, Аке, Гюндоган, Зинченко, Фоден, Гарсия

В последний раз Зинченко появлялся в старте во вторник на игру Лиги Чемпионов против "Марселя" (3:0), отыграв 68 минут.

Матч "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" начнётся в 14:30.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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