Малиновский отметился голевой передачей в матче Серии А

В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет с "Кротоне" (2:0 - перерыв).

В первом голе гостей принял участие полузащитник Руслан Малиновский. Украинец отдал голевую передачу на Муриэля на 26-й минуте встречи.

Таким образом, 27-летний Малиновский оформил второй ассист в текущем сезоне Серии А.