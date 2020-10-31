Малиновский отметился голевой передачей в матче Серии А
Руслан оформил 2-й ассист в сезоне чемпионата Италии
В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет с "Кротоне" (2:0 - перерыв).
В первом голе гостей принял участие полузащитник Руслан Малиновский. Украинец отдал голевую передачу на Муриэля на 26-й минуте встречи.
Таким образом, 27-летний Малиновский оформил второй ассист в текущем сезоне Серии А.
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