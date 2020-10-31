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Роман Григорчук: Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках

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(1 голосов)

Наставник солигорского "Шахтера" подвел итоги 25-го тура

Роман Григорчук: Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках
Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал разгромную победу над "Белшиной" в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси.

- Мы выиграли – это самое главное. Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках. Очки терять нельзя, надо все игры выигрывать – мы одержали победу в одной из них, мы этим довольны. Но понимаем, что работы у нас очень много – по игре есть моменты, которые нужно усовершенствовать. Расстроил эпизод с тем голом, когда мы пропустили. И вообще тот отрезок времени, когда мы, так скажем, бросили играть.

- Гол престижа для "Белшины".

- Я сторонник того, что когда команда выигрывает с крупным счетом – соперник, как правило, уже деморализован – команда должна быть беспощадна. Она имеет возможности еще забивать, еще лезть, а не останавливаться и играть вальяжно.

- Если сравнивать два тайма, несмотря на счет. Заметили разницу?

- Конечно, я согласен с вами, что первый тайм нам не удался. Мы знаем почему. В перерыве мы говорили о том, что мы срочно должны исправить, чтобы мы выглядели по-другому. Слава богу, нам удалось это сделать. Даже при этом счете мы понимаем, что нужно много работать, - рассказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) чемпионат Беларуси УПЛ Белшина (Бобруйск)
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Комментарии (1)
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Slavutic
31.10.2020 в 19:41
ГРИ !!!!!!! Кумир Одессы !!!!!
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