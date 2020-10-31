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Ярмоленко в запасе на матч против Ливерпуля

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Андрей ни разу не начинал матч с первых минут в текущем сезоне АПЛ

Ярмоленко в запасе на матч против Ливерпуля
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В матче 7-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Ливерпуля". Начало встречи - 19:30.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет этот поединок на скамейке запасных.

В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Ярмоленко принял участие в 4-х матчах.

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В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Ливерпуль Вест Хэм (Лондон)
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