Ярмоленко в запасе на матч против Ливерпуля
Андрей ни разу не начинал матч с первых минут в текущем сезоне АПЛ
В матче 7-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Ливерпуля". Начало встречи - 19:30.
Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет этот поединок на скамейке запасных.
В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Ярмоленко принял участие в 4-х матчах.
Haller starts with Benrahma on the bench ⚒— West Ham United (@WestHam) October 31, 2020
Here's how we're lining up at Anfield...#LIVWHU pic.twitter.com/cmSa3Aj2Tj
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