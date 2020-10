Ярмоленко в запасе на матч против Ливерпуля

В матче 7-го тура АПЛ "Вест Хэм" на выезде сыграет против "Ливерпуля". Начало встречи - 19:30.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет этот поединок на скамейке запасных.

В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Ярмоленко принял участие в 4-х матчах.

Haller starts with Benrahma on the bench ⚒



Here's how we're lining up at Anfield...#LIVWHU pic.twitter.com/cmSa3Aj2Tj