Ференцварош Реброва поделил очки с МОЛ Види Петряка

В центральном матче 8-го тура лидер чемпионата Венгрии "Ференцварош" отправился в гости к своему главному преследователю в лице "МОЛ Види".

Встреча закончилась вничью (1:1). На гол Сомалиа в первом тайме хозяева ответили мячом Неманьи Николича с пенальти во второй половине.

В составе "МОЛ Види" в основе вышел вингер Иван Петряк, отыгравший 68 минут. У "Ференцвароша" 88 минут сыграл Игорь Харатин, а Александр Зубков появился на поле на заключительные 17 минут встречи.

"Ференцварош" лидирует в чемпионате с 17 очками. "МОЛ Види" отстает всего на одно очко, однако клуб из Секешфехервара провёл на матч больше.