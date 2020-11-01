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СМИ: Игорь Пластун заразился коронавирусом

Наши за границей
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В "Генте" еще два случая

СМИ: Игорь Пластун заразился коронавирусом
Новина українською

Издание voetbalprimeur.be со ссылкой на Het Nieuwsblad сообщает, что защитник "Гента" Игорь Пластун заразился коронавирусом.

Украинец вместе с Андреасом Ханче-Ольсеном и Джорданом Ботакой получили положительные тесты на COVID-19 и отправились на самоизоляцию.

В текущем сезоне 30-летний Пластун провел 11 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Игорь Пластун Гент (Бельгия) коронавирус
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Источник:
voetbalprimeur.be

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