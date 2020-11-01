Кравец забил, но Коньяспор не сумел избежать домашнего поражения
Артем поразил ворота "Истанбул ББ"
В матче 7-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" проиграл дома "Истанбул ББ" со счетом 1:2.
Единственный гол в составе хозяев забил форвард Артем Кравец. Украинец вышел в стартовом составе и отметился забитым мячем на 69-й минуте встречи.
В текущем сезоне 31-летний Кравец сыграл 5 матчей за турецкий клуб, забил 4 гола и отдал одну гоелвую передачу.
Видео гола Артема Кравца
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ибрагимович повторил рекорд Шевченко
- Цыганков вышел на 8-е место в списке лучшим бомбардиров Динамо в чемпионате Украины
- Кике Сетьен: С Месси было сложно работать, он живёт в своей реальности
- Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...