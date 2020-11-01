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Кравец забил, но Коньяспор не сумел избежать домашнего поражения

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Артем поразил ворота "Истанбул ББ"

Кравец забил, но Коньяспор не сумел избежать домашнего поражения
Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" проиграл дома "Истанбул ББ" со счетом 1:2.

Единственный гол в составе хозяев забил форвард Артем Кравец. Украинец вышел в стартовом составе и отметился забитым мячем на 69-й минуте встречи.

В текущем сезоне 31-летний Кравец сыграл 5 матчей за турецкий клуб, забил 4 гола и отдал одну гоелвую передачу.

Видео гола Артема Кравца

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В статье: Артем Кравец Чемпионат Турции Истанбул ББ (Стамбул) Коньяспор (Конья)
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