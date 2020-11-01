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Проход и удар: Шахов эффектно забил дебютный гол за АЕК

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец принес победу над ОФИ

Проход и удар: Шахов эффектно забил дебютный гол за АЕК
Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил дебютный гол за АЕК, принеся афинянам победу над критским ОФИ (2:1) в 7-м туре греческой Суперлиги.

29-летний воспитанник "Днепра" провел на поле весь матч, а на 74-й минуте ему удался красивый сольный проход с ударом под дальнюю штангу (на видео с 3:25).

Шахов перебрался в АЕК из "Лечче" в прошлом сентябре как свободный агент. Матч с ОФИ был для него 9-м в футболке греческого клуба, который в чемпионате теперь идет на 3-м месте, отставая от лидирующего "Ариса" на 3 очка.

Отметим также, что другой украинец из АЕКа Дмитрий Чигринский встречу с ОФИ пропускал из-за травмы.

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В статье: Евгений Шахов АЕК (Афины) ОФИ
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
01.11.2020 в 23:09
хороший гол
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