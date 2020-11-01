Проход и удар: Шахов эффектно забил дебютный гол за АЕК

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил дебютный гол за АЕК, принеся афинянам победу над критским ОФИ (2:1) в 7-м туре греческой Суперлиги.

29-летний воспитанник "Днепра" провел на поле весь матч, а на 74-й минуте ему удался красивый сольный проход с ударом под дальнюю штангу (на видео с 3:25).

Шахов перебрался в АЕК из "Лечче" в прошлом сентябре как свободный агент. Матч с ОФИ был для него 9-м в футболке греческого клуба, который в чемпионате теперь идет на 3-м месте, отставая от лидирующего "Ариса" на 3 очка.

Отметим также, что другой украинец из АЕКа Дмитрий Чигринский встречу с ОФИ пропускал из-за травмы.