Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
Роман трижды расписался в воротах "Васланд-Беверен" в первом тайме
В рамках 11-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде громит "Васланд-Беверен" (0:4 - второй тайм).
Хет-триком в составе гостей отметился форвард Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины отметился забитыми мячами на 29-й, 37-й и 44-й минутах встречи.
В текущем сезоне 24-летний Яремчук принял участие в 13 матчах, забил 7 голов и отдал две голевые передачи.
Первый гол Яремчука
Второй гол
Третий гол
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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
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xapyga (Запорожье)
01.11.2020 в 23:12
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Lion Killer (Львів)
01.11.2020 в 22:41
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