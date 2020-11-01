Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО

В рамках 11-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде громит "Васланд-Беверен" (0:4 - второй тайм).

Хет-триком в составе гостей отметился форвард Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины отметился забитыми мячами на 29-й, 37-й и 44-й минутах встречи.

В текущем сезоне 24-летний Яремчук принял участие в 13 матчах, забил 7 голов и отдал две голевые передачи.

Первый гол Яремчука

Второй гол

Третий гол