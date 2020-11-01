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  4. Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
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Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Роман трижды расписался в воротах "Васланд-Беверен" в первом тайме

Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Бельгии "Гент" на выезде громит "Васланд-Беверен" (0:4 - второй тайм).

Хет-триком в составе гостей отметился форвард Роман Яремчук. Нападающий сборной Украины отметился забитыми мячами на 29-й, 37-й и 44-й минутах встречи.

В текущем сезоне 24-летний Яремчук принял участие в 13 матчах, забил 7 голов и отдал две голевые передачи.

Первый гол Яремчука

Второй гол

Третий гол

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Васланд-Беверен (Бельгия)
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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
01.11.2020 в 22:49
Противник - предпоследняя команда чемпионата. Сейчас красавец, но всё-таки нестабильный игрок.
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+1
0
xapyga (Запорожье)
01.11.2020 в 23:12
наверное уровень первой лиги Украины,но все же молодец,зватит ему ныть и стекляным быть
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0
0
Lion Killer (Львів)
01.11.2020 в 22:41
красава
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0
0


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