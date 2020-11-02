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Ребров рассказал о величине штрафа в Ференцвароше за отсутствие маски

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Будапештский клуб со всей серьезностью борется с коронавирусом

Ребров рассказал о величине штрафа в Ференцвароше за отсутствие маски
Новина українською

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров в эфире программы Великий футбол рассказал о том, как венгерский клуб справляется с пандемией коронавируса.

- Я горд тем, как футболисты воспринимают эту ситуацию. Мы без масок выходим лишь на тренировки. Все теории происходят в масках, в раздевалке все находятся в масках. Если один игрок заразился и находился в раздевалке без маски, то большая вероятность, что он заразил другого игрока.

Мы ввели штрафы в раздевалке. Если кто-то в раздевалку или на теорию приходит без маски, платит штраф сто евро. Я предупредил об этом игроков, так как у нас был опыт у одного из игроков, который сейчас находится вне команды. Сейчас футболисты это поняли и серьезно к этому относятся.

Напомним, ранее несколько украинских клубов пережили вспышки заражения на COVID-19. В частности, "Шахтер", "Львов" "Ворскла", "Ингулец", "Александрия". В воскресенье стало известно, что в киевском "Динамо" восемь инфицированных игроков (трое сдали положительный тест ранее, пятеро получили результаты в воскресенье) накануне матчей против "Барселоны" и "Шахтера".

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) коронавирус
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