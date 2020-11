Роман Яремчук после своего хет-трика: Я хочу забивать больше и больше

Форвард сборной Украины на прошлой неделе не смог реализовать пенальти в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма". Однако уже на выходных он исправился за свою неудачу и оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен". При этом все три мяча Роман забил в течение 15 минут в первом тайме. После игры Роман прокомментировал свой подвиг:

Яремчук тем не менее отмечает, что команда не должна почивать на лаврах:

Роман также ответил на вопрос, почему он уступил право пробить пенальти Доршу: "Он чувствовал себя уверенно и хотел пробить. Я не забил свой прошлый 11-метровый, поэтому согласился. Я не хотел создавать конфликт". Никлас, к слову, также не смог переиграть голкипера, но добил мяч в сетку.

Добавим, что в текущем сезоне Роман Яремчук уже забил шесть голов в девяти матчах чемпионата. Также он отметился одним забитым в квалификации Лиги Чемпионов.

When you’re not used yet to scoring hattricks and your teammates need to bring you the match ball (more pics in our Insta Stories) #wbegnt #jpl #kaagent pic.twitter.com/ANjdvEJ71J