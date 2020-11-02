Роман Яремчук после своего хет-трика: Я хочу забивать больше и больше
Настоящий голодный бомбардир
Форвард сборной Украины на прошлой неделе не смог реализовать пенальти в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма". Однако уже на выходных он исправился за свою неудачу и оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен". При этом все три мяча Роман забил в течение 15 минут в первом тайме. После игры Роман прокомментировал свой подвиг:
"Этот хет-трик важен как для меня, так и для всего клуба. Мы понимаем, в какой мы ситуации находимся (12 место после 10 матчей – прим.). Забивать - моя работа, я хочу это забивать больше и больше. После игры ребята подарили мне мяч, это был отличный момент".
Яремчук тем не менее отмечает, что команда не должна почивать на лаврах:
"Наше место в ТОП-4. Мы - сильная команда, мы довольны своим выступлением в этот вечер, но следующий матч также для нас очень важен. И ребята хотят продемонстрировать свои качества в Европе".
Роман также ответил на вопрос, почему он уступил право пробить пенальти Доршу: "Он чувствовал себя уверенно и хотел пробить. Я не забил свой прошлый 11-метровый, поэтому согласился. Я не хотел создавать конфликт". Никлас, к слову, также не смог переиграть голкипера, но добил мяч в сетку.
Добавим, что в текущем сезоне Роман Яремчук уже забил шесть голов в девяти матчах чемпионата. Также он отметился одним забитым в квалификации Лиги Чемпионов.
When you’re not used yet to scoring hattricks and your teammates need to bring you the match ball (more pics in our Insta Stories) #wbegnt #jpl #kaagent pic.twitter.com/ANjdvEJ71J— KAA Gent (@KAAGent) November 1, 2020
Популярное сейчас
- Ребров рассказал о величине штрафа в Ференцвароше за отсутствие маски
- Златан невероятный. ВИДЕО, как Ибрагимович ударом бисиклетой повторил рекорд Шевченко
- Официально: Пять футболистов и тренер Динамо заразились коронавирусом
- Роман Григорчук: Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО