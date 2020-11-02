Роман Яремчук после своего хет-трика: Я хочу забивать больше и больше

Форвард сборной Украины на прошлой неделе не смог реализовать пенальти в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма". Однако уже на выходных он исправился за свою неудачу и оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен". При этом все три мяча Роман забил в течение 15 минут в первом тайме. После игры Роман прокомментировал свой подвиг:

"Этот хет-трик важен как для меня, так и для всего клуба. Мы понимаем, в какой мы ситуации находимся (12 место после 10 матчей – прим.). Забивать - моя работа, я хочу это забивать больше и больше. После игры ребята подарили мне мяч, это был отличный момент".

Яремчук тем не менее отмечает, что команда не должна почивать на лаврах:

"Наше место в ТОП-4. Мы - сильная команда, мы довольны своим выступлением в этот вечер, но следующий матч также для нас очень важен. И ребята хотят продемонстрировать свои качества в Европе".

Роман также ответил на вопрос, почему он уступил право пробить пенальти Доршу: "Он чувствовал себя уверенно и хотел пробить. Я не забил свой прошлый 11-метровый, поэтому согласился. Я не хотел создавать конфликт". Никлас, к слову, также не смог переиграть голкипера, но добил мяч в сетку.

Добавим, что в текущем сезоне Роман Яремчук уже забил шесть голов в девяти матчах чемпионата. Также он отметился одним забитым в квалификации Лиги Чемпионов.