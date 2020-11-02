Герой футбольного дня. Роман Яремчук

В прошлом году Роман Яремчук забивал с регулярностью топ-нападающего. Десять голов в чемпионате Бельгии и семь точных ударов в Лиге Европы сделали украинца едва ли не самым ценным клубным ресурсом "Гента". "Гента", который живет и существует именно благодаря трансферам своих игроков. Роман уже тогда был готов уйти, а покупатели предлагали суммы, которые заставляли боссов бельгийского клуба как минимум задуматься. Однако травма, а также перспектива после чемпионата Европы (который летом 2020-го так и не состоялся) получить еще более выгодное предложение, подтолкнули обе стороны к тому, что стоит просто подождать. Мол, дальше горизонты будут становиться только шире.

То, что в начале нового сезона "Гент" окажется в кризисе, а Роман Яремчук с игрока-лидера превратится в проблемную кадровую единицу, вряд ли кто-то мог предположить. "Буйволы" уволили Есса Торупа, а на его место пригласили тренера, с которым Яремчук сразу не поладил. В украинце эти события раздули такое пламя, что свои эмоции в разговорах с прессой он не сдерживал даже при каденции компромиссной для всех кандидатуры Вима Де Декера. "Клуб – это не тюрьма", - жаловался Роман, требуя немедленного трансфера. Но на фоне клубно-командного кризиса такое поведение вчерашнего лидера коллектива не могло не настораживать тех, кто хоть немного разбирается в футболе. У Романа есть контракт, подписанный с клубом на добровольной основе. И называть его "заключением", ища пути ухода из команды, которую постигли трудности и которой нужна твоя помощь, не коррелирует с поведением профессионала.

На фоне всей этой вакханалии Роман Яремчук полностью потерял способности к своим основным функциям – забивать голы. Впервые в сезоне он отличился лишь 15-го сентября, когда забил в ворота "Рапида" в матче квалификации Лиги чемпионов. В чемпионате Бельгии молчал до начала октября, когда забил дважды в ворота "Беерсхот Вилрейка". Затем был гол в провальном матче против "Серкль Брюгге" и вот вчера хет-трик в ворота аутсайдера "Ваасланда" (4:1). Это первый случай на взрослом уровне карьеры, когда Роман Яремчук в одном матче забил трижды. И это уже похоже на аргументы сильного игрока: значительно лучше так, чем ныть в стиле Евгения Коноплянки.

Эта победа не исправила положение "Гента". Она лишь вторая в серии из девяти матчей, семь из которых были проиграны. Сам же украинец, несмотря на шесть точных ударов в текущем чемпионате Бельгии, забивал только в трех матчах – слишком мало стабильности на фоне той планки, которую Роман установил в прошлом году.

Остается только надеяться, что этот хет-трик успокоит его, обратит на правильный путь. "Этот хет-трик важен как для меня, так и для всего клуба. Мы понимаем, в какой мы ситуации находимся ("Гент "пока 12-й в турнирной таблице - прим.). Забивать – моя работа, я хочу это делать больше и больше. После игры ребята подарили мне мяч, это был отличный момент", - только так можно сделать шаг вперед с "​​Гента", где Роману уже некомфортно. Никакие слова, и тем более конфликты, не дадут ему лучшей возможности для роста, чем результативные удары.