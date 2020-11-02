Яремчук с 45 голами вошел в топ-5 бомбардиров Гента за последние 40 лет
Украинец наклепал за Гент уже 45 голов
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук
Таким образом, теперь на счету украинца 45 голов за бельгийский клуб.
И по подсчётам ARAG KAAG, украинец вошел в пятерку лучших бомбардиров команды с 1980 года.
Рейтинг бомбардиров "Гента" за последние 40 лет:
1. Вискаал Эрик (1990-1995) – 57 голов
2. Лоран Депуатр (2014-2016; 2019-...) – 48
3. Эрвин Ванденберг (1990-1994) – 47
4. Александрос Какламанос (2000-2003) – 46
5. Роман Яремчук (2017-...) – 45
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ARAG KAAG
Популярное сейчас
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Без 13 игроков основы и с юными вратарями. Динамо отправилось в Барселону
- На самоизоляции. Шапаренко обратился к болельщикам
- Главный тренер Гента прокомментировал незабитый пенальти Яремчука в ворота Хоффенхайма
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
03.11.2020 в 00:13
Ответить
0
0
genpet (Николаев)
02.11.2020 в 23:19
Ответить
+1
0
Кююмалайнен (Київ)
02.11.2020 в 23:04
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...