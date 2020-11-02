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Яремчук с 45 голами вошел в топ-5 бомбардиров Гента за последние 40 лет

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец наклепал за Гент уже 45 голов

Яремчук с 45 голами вошел в топ-5 бомбардиров Гента за последние 40 лет
Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук оформил хет-трик в матче 11-го тура чемпионата Бельгии против "Беверена" (4:1).

Таким образом, теперь на счету украинца 45 голов за бельгийский клуб.

И по подсчётам ARAG KAAG, украинец вошел в пятерку лучших бомбардиров команды с 1980 года.

Рейтинг бомбардиров "Гента" за последние 40 лет:

1. Вискаал Эрик (1990-1995) – 57 голов

2. Лоран Депуатр (2014-2016; 2019-...) – 48

3. Эрвин Ванденберг (1990-1994) – 47

4. Александрос Какламанос (2000-2003) – 46

5. Роман Яремчук (2017-...) – 45

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
ARAG KAAG

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
03.11.2020 в 00:13
Ну смотрите: сезон длинный, и еще есть много матчей в которых можно не валять дурака и не бастовать а забить этих 13 гребанных голов, и уйти на коне, в Италию или куда там он хочет, оставив свое место в истории Гента. Ну это конечно в идеале и в моих мечтах
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0
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genpet (Николаев)
02.11.2020 в 23:19
Когда он успел?
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Кююмалайнен (Київ)
02.11.2020 в 23:04
В принципе 45 голов это весомый аргумент в пользу получения бельгийского гражданства
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+1
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