Яремчук с 45 голами вошел в топ-5 бомбардиров Гента за последние 40 лет

Ну смотрите: сезон длинный, и еще есть много матчей в которых можно не валять дурака и не бастовать а забить этих 13 гребанных голов, и уйти на коне, в Италию или куда там он хочет, оставив свое место в истории Гента. Ну это конечно в идеале и в моих мечтах