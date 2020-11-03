Украинский форвард в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана

"Кайрат" из Алматы впервые с 2004 года выиграл чемпионат Казахстана. Чемпионской для команды стала победа над "Ордабасы" сегодня (3:1).

В составе победителей на поле выходил 29-летний украинец Адеринсола Эсеола. Форвард с 2018 года выступает за "Кайрат" и впервые в карьере выиграл чемпионат.

Ранее Эсеола также защищал цвета "Александрии", кропивницкой "Зирки", киевского "Арсенала" и уральского "Акжайыка". В текущем сезоне на счету нашего нападающего 16 матчей и 2 гола.