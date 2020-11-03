  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский форвард в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана
В тренде

Украинский форвард в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана

Наши за границей
(1 голосов)

За три тура до завершения чемпионата

Украинский форвард в составе Кайрата стал чемпионом Казахстана
UA-Футбол
Новина українською

"Кайрат" из Алматы впервые с 2004 года выиграл чемпионат Казахстана. Чемпионской для команды стала победа над "Ордабасы" сегодня (3:1).

В составе победителей на поле выходил 29-летний украинец Адеринсола Эсеола. Форвард с 2018 года выступает за "Кайрат" и впервые в карьере выиграл чемпионат.

Ранее Эсеола также защищал цвета "Александрии", кропивницкой "Зирки", киевского "Арсенала" и уральского "Акжайыка". В текущем сезоне на счету нашего нападающего 16 матчей и 2 гола.

Читайте такжеЭсеола: Для нас, украинцев, Россия - агрессор
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кайрат (Алма-Аты) Адеринсола Эсеола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джмиль (Запорожье)
03.11.2020 в 14:39
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...