Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии Whoscored.com
Приятное событие
Авторитетный статистический ресурс Whoscored.com составил символическую сборную недели Серии А. В ней нашлось место полузащитнику "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслану Малиновскому. В условной команде Руслан, получив балл в 8,7, расположился в линии под нападающими в формации 4-4-2.
Полностью команда недели Серии А выглядит так:
Отметим, что Малиновский на выходных помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии "Кротоне" 2:1 в гостях. Украинец отдал результативную передачу на 26-й минуте встречи на Луиса Мюриэля.
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