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Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии Whoscored.com

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Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии Whoscored.com
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический ресурс Whoscored.com составил символическую сборную недели Серии А. В ней нашлось место полузащитнику "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслану Малиновскому. В условной команде Руслан, получив балл в 8,7, расположился в линии под нападающими в формации 4-4-2.

Полностью команда недели Серии А выглядит так:

Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии Whoscored.com - изображение 1

Отметим, что Малиновский на выходных помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии "Кротоне" 2:1 в гостях. Украинец отдал результативную передачу на 26-й минуте встречи на Луиса Мюриэля.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский
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