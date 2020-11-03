Руслан Малиновский попал в команду недели Серии А по версии Whoscored.com

Авторитетный статистический ресурс Whoscored.com составил символическую сборную недели Серии А. В ней нашлось место полузащитнику "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслану Малиновскому. В условной команде Руслан, получив балл в 8,7, расположился в линии под нападающими в формации 4-4-2.

Полностью команда недели Серии А выглядит так:

Отметим, что Малиновский на выходных помог "Аталанте" победить в чемпионате Италии "Кротоне" 2:1 в гостях. Украинец отдал результативную передачу на 26-й минуте встречи на Луиса Мюриэля.