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Зинченко выйдет в старте Сити на Олимпиакос

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Зинченко выйдет в старте Сити на Олимпиакос
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Украинец выйдет на матч в стартовом составе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "горожан" в двух матчах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Манчестер Сити Александр Зинченко
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