Зинченко выйдет в старте Сити на Олимпиакос
Алекс вернулся в основу
Украинский игрок "
Украинец выйдет на матч в стартовом составе.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "горожан" в двух матчах, результативными действиями не отмечался.
⚠️ #UCL TEAM NEWS! ⚠️— Manchester City (@ManCity) November 3, 2020
XI | Ederson, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Torres, Foden, Sterling.
SUBS | Steffen, Trafford, Dias, Jesus, Laporte, Rodrigo, Bernardo, Cancelo, Garcia, Nmecha, Bernabe.
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/QknPgKjM0E
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