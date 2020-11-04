WhoScored: Малиновский и Сапата лучшие игроки Аталанты в матче с Ливерпулем

Ресурс WhoScored выставил оценки игрокам матча Лиги Чемпионов "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5).

Хорошую оценку в составе итальянского клуба получил Руслан Малиновский – 7,0. Вместе с Дуваном Сапатой это лучший показатель.

Напомним, что украинец появился на поле на 63-й минуте, когда его команда уже уступала 0:5. За это время он нанес 1 удар в створ, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе 3 ключевые, дважды отобрал мяч из 3 попыток и подал 3 угловых.