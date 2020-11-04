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WhoScored: Малиновский и Сапата лучшие игроки Аталанты в матче с Ливерпулем

Наши за границей
(2 голосов)

А героем матча стал Диогу Жота

WhoScored: Малиновский и Сапата лучшие игроки Аталанты в матче с Ливерпулем
Новина українською

Ресурс WhoScored выставил оценки игрокам матча Лиги Чемпионов "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5).

Хорошую оценку в составе итальянского клуба получил Руслан Малиновский – 7,0. Вместе с Дуваном Сапатой это лучший показатель.

Напомним, что украинец появился на поле на 63-й минуте, когда его команда уже уступала 0:5. За это время он нанес 1 удар в створ, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе 3 ключевые, дважды отобрал мяч из 3 попыток и подал 3 угловых.

WhoScored: Малиновский и Сапата лучшие игроки Аталанты в матче с Ливерпулем - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ливерпуль Дуван Сапата Диогу Жота
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wavo40
04.11.2020 в 11:25
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