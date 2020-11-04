WhoScored: Малиновский и Сапата лучшие игроки Аталанты в матче с Ливерпулем
А героем матча стал Диогу Жота
Ресурс WhoScored выставил оценки игрокам матча Лиги Чемпионов "Аталанта" – "Ливерпуль" (0:5).
Хорошую оценку в составе итальянского клуба получил
Напомним, что украинец появился на поле на 63-й минуте, когда его команда уже уступала 0:5. За это время он нанес 1 удар в створ, 31 раз коснулся мяча, отдал 19 точных из 23 передач (83%), в том числе 3 ключевые, дважды отобрал мяч из 3 попыток и подал 3 угловых.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер опозорился, Зинченко разыгрался, а Монзуль снова рассудит топ-матч УПЛ. Главные новости за 3 ноября
- Белые побеждают, но пока что не выигрывают. Реал - Интер 3:2. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Реал - Интер 3:2. Мадрид выигрываeт финал, но не турнир
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wavo40
04.11.2020 в 11:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...