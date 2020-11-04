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Все три украинца Гента сдали отрицательные тесты на коронавирус

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(1 голосов)

Игорь Пластун вылечился от коронавируса

Все три украинца Гента сдали отрицательные тесты на коронавирус
Новина українською

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун вылечился от коронавируса.

Тест для Пластуна, как и для двух других украинцев клуба - Романа Яремчука и Романа Безуса дал негативный результат.

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Правда, такие положительные новости пришли не для всей команды. Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько игроков "Гента" и исполняющий обязанности главного тренера команды Вим Де Деккер.

Напомним, то уже завтра "Гент" должен провести выездной матч группового раунда Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент
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Источник:
Гент

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