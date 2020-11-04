Все три украинца Гента сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игорь Пластун вылечился от коронавируса
Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун вылечился от коронавируса.
Тест для Пластуна, как и для двух других украинцев клуба - Романа Яремчука и Романа Безуса дал негативный результат.
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Правда, такие положительные новости пришли не для всей команды. Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько игроков "Гента" и исполняющий обязанности главного тренера команды Вим Де Деккер.
Напомним, то уже завтра "Гент" должен провести выездной матч группового раунда Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".
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Источник:Гент
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