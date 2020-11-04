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Вячеслав Шарпар покинул Ригу

Наши за границей
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По обоюдному согласию сторон

Вячеслав Шарпар покинул Ригу
Новина українською

33-летний украинский хавбек Вячеслав Шарпар покинул ФК "Рига".

Контракт с украинцем разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что футболист выступал за латвийский клуб с лета 2019 года, и за это время в 31 матче забил 3 гола и отдал 3 ассиста. В 2019 году Шарпар в составе "Риги" стал чемпионом Латвии.

На данный момент "Рига" также лидирует в местном чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 9 пунктов и имея игру в запасе.

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В статье: Вячеслав Шарпар ФК Рига
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Источник:
ФК Рига

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