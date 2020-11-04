Яремчук признан лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре по версии Opta
6 голов в 4-х матчах
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук признан лучшим игроком бельгийской Лиги в октябре по версии статистического портала Opta.
В 4-х октябрьских матчах Роман забил 6 голов и отдал 1 ассист.
Отметим, что всего в нынешнем сезоне на счету украинца 7 голов и 2 ассиста в 13 матчах.
Scoring his first hattrick and getting 6 goals & 1 assist in 4 games earned Roman Yaremchuk the title of Opta Player of the Month October. ???????????????????????? Keep it going Chuk! ????????????⚪️ #kaagent #JPL #MadeInProLeague @ProLeague pic.twitter.com/yjiWlw8WU4— KAA Gent (@KAAGent) November 4, 2020
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Lion Killer (Львів)
04.11.2020 в 20:54
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