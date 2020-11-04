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Яремчук признан лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре по версии Opta

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(2 голосов)

6 голов в 4-х матчах

Яремчук признан лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре по версии Opta
Новина українською

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук признан лучшим игроком бельгийской Лиги в октябре по версии статистического портала Opta.

В 4-х октябрьских матчах Роман забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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Отметим, что всего в нынешнем сезоне на счету украинца 7 голов и 2 ассиста в 13 матчах.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
04.11.2020 в 20:54
та ну, а місцеві Іксперти вже давно визначили, що Яремчук це дно :) Вітання для Романа
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