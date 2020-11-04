Яремчук вошел в команду недели FIFA 21
Роман продолжает находиться в топах
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.
Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших 23 игроков вошел и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 81), который в чемпионате Бельгии оформил хет-трик в матче против "Васланд-Беверена" (4:1).
Напомним, что ранее Opta признала Романа
#FIFA21 ambassador? ✅— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 4, 2020
First TOTW of the season? ????@joaofelix70 headlines #TOTW6, now live in #FUT21 pic.twitter.com/MQBRmwJLz0
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