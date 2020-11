Яремчук вошел в команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 81), который в чемпионате Бельгии оформил хет-трик в матче против "Васланд-Беверена" (4:1).

Напомним, что ранее Opta признала Романа лучшим игроком чемпионата Бельгии в октябре.

